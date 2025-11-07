Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kreml-2053419881.html
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
Тема продажи активов компании "Лукойл" и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:58:00+03:00
2025-11-07T12:58:00+03:00
в мире
россия
сша
дмитрий песков
лукойл
gunvor group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/42/1495744241_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2d152ea3d9c5c8e34f06f7bf81b02b84.jpg
https://ria.ru/20251106/bolgariya-2053211953.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149574/42/1495744241_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4de0a4b483b61cac5e1b7fa8517158f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дмитрий песков, лукойл, gunvor group
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"

Песков: продажа активов "Лукойла" и урегулирование на Украине не связаны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Тема продажи активов компании "Лукойл" и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это совершенно разные измерения", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о значении антироссийских санкции в процессе украинского урегулирования.
Ранее "Лукойл", подпавший под санкции в США, заявил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Парламент Болгарии преодолел вето президента на поправки по "Лукойлу"
6 ноября, 15:57
 
В миреРоссияСШАДмитрий ПесковЛУКОЙЛGunvor Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала