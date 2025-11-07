https://ria.ru/20251107/kreml-2053419881.html
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
Тема продажи активов компании "Лукойл" и украинского урегулирования не связаны друг с другом, это разные измерения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.11.2025
В Кремле прокомментировали продажу активов "Лукойла"
Песков: продажа активов "Лукойла" и урегулирование на Украине не связаны