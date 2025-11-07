https://ria.ru/20251107/kreml-2053419612.html
Песков призвал соблюдать законные интересы "Лукойла"
Песков призвал соблюдать законные интересы "Лукойла" - РИА Новости, 07.11.2025
Песков призвал соблюдать законные интересы "Лукойла"
Все интересы компании "Лукойл" с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены, нарушения вредят общему режиму торговли в мире, заявил... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:57:00+03:00
2025-11-07T12:57:00+03:00
2025-11-07T12:57:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
лукойл
gunvor group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
https://ria.ru/20251107/aktivy-2053318925.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, лукойл, gunvor group
Россия, США, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group
Песков призвал соблюдать законные интересы "Лукойла"
Песков призвал соблюдать интересы "Лукойла" по международным правилам торговли