12:57 07.11.2025
Песков призвал соблюдать законные интересы "Лукойла"
россия, сша, дмитрий песков, лукойл, gunvor group
Россия, США, Дмитрий Песков, ЛУКОЙЛ, Gunvor Group
Логотип компании "Лукойл"
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Все интересы компании "Лукойл" с точки зрения международных правил торговли должны быть соблюдены, нарушения вредят общему режиму торговли в мире, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что все законные интересы крупной международной компании, в том числе и российской, как "Лукойл", с точки зрения правил международных торговых и экономических отношений должны быть соблюдены. Нарушения в этой области неприемлемы, они вредят общемировому режиму торговли", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее "Лукойл", подпавший под санкции в США, заявил, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении Lukoil International GmbH, владеющего зарубежными активами группы "Лукойл". Но затем компания Gunvor заявила, что отзывает предложение о покупке этих активов.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Gunvor отозвала предложение о покупке активов "Лукойла"
РоссияСШАДмитрий ПесковЛУКОЙЛGunvor Group
 
 
