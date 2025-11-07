Вице-губернатор Кубани пообещал контролировать ситуацию с бандой подростков

КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Вице-губернатор Кубани Александр Руденков пообещал держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой подростков в Краснодаре.
В краевом главке МВД ранее сообщили, что группа подростков в микрорайоне Губернском Краснодара устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей. Одна из членов этой "банды", избившая 14-летнего ребенка, - 16-летняя девочка, которая уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется проверка. В СУСК РФ по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).
"Со всеми ребятами, которые устроили "бойцовский клуб" на улице, проведем работу… Задача нас - взрослых, родителей - помочь направить их силу и энергию в разумное русло. В любом случае, ситуацию буду держать на контроле, она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества", - заявил Руденков своем Telegram-канале.
Детей вице-губернатор призвал приобщить к цивилизованному спорту, ссылаясь на "сложнейший переходный возраст" у детей.
