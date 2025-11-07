Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Кубани пообещал контролировать ситуацию с бандой подростков - РИА Новости, 07.11.2025
13:41 07.11.2025
Вице-губернатор Кубани пообещал контролировать ситуацию с бандой подростков
Вице-губернатор Кубани пообещал контролировать ситуацию с бандой подростков
Вице-губернатор Кубани Александр Руденков пообещал держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой подростков в Краснодаре. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:41:00+03:00
2025-11-07T13:41:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
краснодар
россия
происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
Вице-губернатор Кубани пообещал контролировать ситуацию с бандой подростков

Руденко пообещал держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой

© СоцсетиБанда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре
Банда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Соцсети
Банда подростков устроила массовую драку на детской площадке в Краснодаре
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Вице-губернатор Кубани Александр Руденков пообещал держать на контроле ситуацию с избивающей сверстников бандой подростков в Краснодаре.
В краевом главке МВД ранее сообщили, что группа подростков в микрорайоне Губернском Краснодара устраивает драки и избивает горожан, в том числе детей. Одна из членов этой "банды", избившая 14-летнего ребенка, - 16-летняя девочка, которая уже состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ведется проверка. В СУСК РФ по Кубани сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 213 (хулиганство, совершенное группой лиц).
"Со всеми ребятами, которые устроили "бойцовский клуб" на улице, проведем работу… Задача нас - взрослых, родителей - помочь направить их силу и энергию в разумное русло. В любом случае, ситуацию буду держать на контроле, она не останется без внимания педагогического и спортивного сообщества", - заявил Руденков своем Telegram-канале.
Детей вице-губернатор призвал приобщить к цивилизованному спорту, ссылаясь на "сложнейший переходный возраст" у детей.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Москве подросток активировал пиротехнику в колледже и получил ожог
30 октября, 18:10
 
ПроисшествияКраснодарРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
