https://ria.ru/20251107/krasnodar-2053406784.html
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде - РИА Новости, 07.11.2025
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде
Уголовное дело возбуждено после сообщений о группе подростков, избивавших сверстников в Краснодаре, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T12:23:00+03:00
2025-11-07T12:23:00+03:00
2025-11-07T12:23:00+03:00
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251107/sud-2053383472.html
https://ria.ru/20251107/sud-2053401895.html
россия
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодар, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодар, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде
В Краснодаре возбудили дело после сообщений об избиении подростками сверстников
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений о группе подростков, избивавших сверстников в Краснодаре, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в одном из районов краевого центра группа подростков совершает противоправные действия в отношении сверстников, применяя к ним физическое насилие… По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России
по Краснодарскому краю
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что согласно данным в медиа, обращение в компетентные органы результата не принесло.
"Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - добавили в управлении СК.
В ГУМВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что речь идет о микрорайоне Губернском Краснодара, где, согласно местным СМИ, подростки устраивают драки и избивают горожан, в том числе детей.
"Один из описанных случаев произошел 3 ноября этого года. Вечером в дежурную часть ОП (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что на улице Героя Яцкова, у школы №104, её 14-летнюю дочь избила несовершеннолетняя школьница", - рассказали в краевом главке полиции.
Телесные повреждения девочке, как сообщается, нанесла 16-летняя краснодарка, которая состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Сейчас правоохранители устанавливают возможных участников группы. Назначена проверка, добавили в ГУМВД.