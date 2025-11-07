Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде - РИА Новости, 07.11.2025
12:23 07.11.2025
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде
Уголовное дело возбуждено после сообщений о группе подростков, избивавших сверстников в Краснодаре, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 07.11.2025
происшествия
россия
краснодар
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде

Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений о группе подростков, избивавших сверстников в Краснодаре, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в одном из районов краевого центра группа подростков совершает противоправные действия в отношении сверстников, применяя к ним физическое насилие… По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Саратове продлили арест подростку, готовившему убийство депутата
Вчера, 11:35
Отмечается, что согласно данным в медиа, обращение в компетентные органы результата не принесло.
"Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - добавили в управлении СК.
В ГУМВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что речь идет о микрорайоне Губернском Краснодара, где, согласно местным СМИ, подростки устраивают драки и избивают горожан, в том числе детей.
"Один из описанных случаев произошел 3 ноября этого года. Вечером в дежурную часть ОП (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что на улице Героя Яцкова, у школы №104, её 14-летнюю дочь избила несовершеннолетняя школьница", - рассказали в краевом главке полиции.
Телесные повреждения девочке, как сообщается, нанесла 16-летняя краснодарка, которая состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
Сейчас правоохранители устанавливают возможных участников группы. Назначена проверка, добавили в ГУМВД.
Суд - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Суд вернул протокол по первому делу о поиске экстремистского контента
Вчера, 12:04
 
