В Краснодаре возбудили дело после сообщений о подростковой банде

КРАСНОДАР, 7 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после сообщений о группе подростков, избивавших сверстников в Краснодаре, сообщили в СУСК РФ по Краснодарскому краю.

СК "В социальных медиа были опубликованы сведения о том, что в одном из районов краевого центра группа подростков совершает противоправные действия в отношении сверстников, применяя к ним физическое насилие… По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно данным в медиа, обращение в компетентные органы результата не принесло.

"Также следователями будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - добавили в управлении СК.

В ГУМВД РФ по Краснодарскому краю рассказали, что речь идет о микрорайоне Губернском Краснодара, где, согласно местным СМИ, подростки устраивают драки и избивают горожан, в том числе детей.

"Один из описанных случаев произошел 3 ноября этого года. Вечером в дежурную часть ОП (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару поступило сообщение от 39-летней местной жительницы о том, что на улице Героя Яцкова, у школы №104, её 14-летнюю дочь избила несовершеннолетняя школьница", - рассказали в краевом главке полиции.

Телесные повреждения девочке, как сообщается, нанесла 16-летняя краснодарка, которая состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.