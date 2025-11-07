Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ

https://ria.ru/20251107/kornet-2053340114.html
Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" помог уничтожить уже тысячи единиц бронетехники ВСУ, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха",... РИА Новости, 07.11.2025
россия
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" помог уничтожить уже тысячи единиц бронетехники ВСУ, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
Так он прокомментировал поставку холдингом "Высокоточные комплексы" очередных партий ракет для "Корнета" и управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".
"Российские военнослужащие называют "Корнет" "прожигателем" вражеской брони. На его счету тысячи успешно пораженных целей, среди которых танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и иная бронетехника западного производства, опорные пункты и укрепления противника", — сказал Оздоев
.
По его словам, "Корнет" универсален — его можно применять из укрытий, устанавливать на багги и квадроциклы, а также использовать вместе с пультом дистанционного управления.
Комплекс "Корнет" способен уничтожать любые цели, даже воздушные. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на десять километров термобарическим зарядом.
Снаряд "Краснополь-М2" применяется для поражения пунктов управления дронами и блиндажей, а также подвижных бронированных целей — танков Abrams и Leopard.
"Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в войсках. Предприятия госкорпорации "Ростех
" ускоренными темпами наращивают его производство, чтобы обеспечить потребности армии и приблизить победу", — добавил Оздоев.
Стрельбу артиллерийским снарядом "Краснополь" ведут из буксируемых и самоходных орудий. Он предназначен для поражения самоходных артиллерийских установок, танков, БМП и БТР, мостов, переправ и укреплений противника.