Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:06 07.11.2025 (обновлено: 15:31 07.11.2025)
Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ
Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ
Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ

Оздоев: ВС России с помощью "Корнета" сожгли тысячи бронированных целей ВСУ

Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Противотанковый ракетный комплекс "Корнет" помог уничтожить уже тысячи единиц бронетехники ВСУ, сообщил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.
Так он прокомментировал поставку холдингом "Высокоточные комплексы" очередных партий ракет для "Корнета" и управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
В Чугуеве уничтожили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Вчера, 06:32
"Российские военнослужащие называют "Корнет" "прожигателем" вражеской брони. На его счету тысячи успешно пораженных целей, среди которых танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и иная бронетехника западного производства, опорные пункты и укрепления противника", — сказал Оздоев.
По его словам, "Корнет" универсален — его можно применять из укрытий, устанавливать на багги и квадроциклы, а также использовать вместе с пультом дистанционного управления.

Комплекс "Корнет" способен уничтожать любые цели, даже воздушные. Наводящиеся ракеты используют для поражения укреплений противника, минометов, пулеметных гнезд. Максимальная дальность достигается при использовании ракеты, способной стрелять на десять километров термобарическим зарядом.

Снаряд "Краснополь-М2" применяется для поражения пунктов управления дронами и блиндажей, а также подвижных бронированных целей — танков Abrams и Leopard.
"Такое высокоточное оружие в условия современных боевых действий особенно востребовано в войсках. Предприятия госкорпорации "Ростех" ускоренными темпами наращивают его производство, чтобы обеспечить потребности армии и приблизить победу", — добавил Оздоев.

Стрельбу артиллерийским снарядом "Краснополь" ведут из буксируемых и самоходных орудий. Он предназначен для поражения самоходных артиллерийских установок, танков, БМП и БТР, мостов, переправ и укреплений противника.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
