Российские бойцы с помощью "Корнета" сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ

Так он прокомментировал поставку холдингом "Высокоточные комплексы" очередных партий ракет для "Корнета" и управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2".

По его словам, "Корнет" универсален — его можно применять из укрытий, устанавливать на багги и квадроциклы, а также использовать вместе с пультом дистанционного управления.