Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России - РИА Новости, 07.11.2025
10:06 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/konstantinov-2053358695.html
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России - РИА Новости, 07.11.2025
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал исторически безграмотным упрек генсека НАТО Марка Рютте в адрес России. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:06:00+03:00
2025-11-07T10:06:00+03:00
россия
европа
румыния
марк рютте
владимир константинов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d53adbac30c0fd4c8c7ac2f5d197359.jpg
https://ria.ru/20251107/nato-2053335265.html
россия
европа
румыния
россия, европа, румыния, марк рютте, владимир константинов, нато
Россия, Европа, Румыния, Марк Рютте, Владимир Константинов, НАТО
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России

Константинов назвал упрек Рютте в адрес России исторически безграмотным

© РИА Новости / Виктор ЛященкоВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
Владимир Константинов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал исторически безграмотным упрек генсека НАТО Марка Рютте в адрес России.
Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к "долгосрочной конфронтации".
"Не Россия, а Запад остается дестабилизирующей силой на протяжении многих веков. Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность. Мы знаем цену их демократии. И знают ее уже все страны, которые понесли урон от этих "благодетелей", - сказал Константинов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Заявление Рютте о России вызвало переполох на Западе
Вчера, 06:30
 
РоссияЕвропаРумынияМарк РюттеВладимир КонстантиновНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
