Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России - РИА Новости, 07.11.2025
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал исторически безграмотным упрек генсека НАТО Марка Рютте в адрес России. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:06:00+03:00
россия
европа
румыния
марк рютте
владимир константинов
нато
Константинов отреагировал на упрек Рютте в адрес России
Константинов назвал упрек Рютте в адрес России исторически безграмотным