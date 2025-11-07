Рейтинг@Mail.ru
Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России - РИА Новости, 07.11.2025
02:21 07.11.2025
Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России
Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России - РИА Новости, 07.11.2025
Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России
Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов, лишенные гражданства РФ, сохранили статус ИП в России, необходимые сведения поданы в налоговую... РИА Новости, 07.11.2025
общество
украина
россия
белоруссия
владимир фокин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
украина
россия
белоруссия
общество, украина, россия, белоруссия, владимир фокин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Общество, Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Фокин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

Лишенные гражданства комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов, лишенные гражданства РФ, сохранили статус ИП в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В апреле в ФСБ РФ сообщили, что по инициативе ведомства Комиссаренко и Романов были лишены российского гражданства и в отношении них было принято решение о неразрешении въезда в Россию. Сообщалось, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по делу о клевете в отношении президента Белоруссии. Опасаясь экстрадиции, он выехал на территорию Украины, где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании". Романов также покинул Россию, работал волонтёром в польском штабе по приёму беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.
При этом, согласно юридическим документам, Комиссаренко сохранил статус индивидуального предпринимателя в России. В конце июля в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.
Как следует из документов, комик зарегистрировал ИП в сентябре 2021 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств".
Кроме того, комик Романов также сохранил ИП в России, в сентябре 2025 года необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию. При этом, по данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе и сентябре этого года налоговая вынесла два решения о приостановлении операций по счетам Романова по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и непредставления им вовремя налоговой декларации.
Как следует из материалов сервиса, размер отрицательного сальдо комика составляет 2 тысячи рублей.
Согласно закону, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо сдавать отчетность и подавать декларацию дистанционно, по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.
Адвокат Владимир Фокин рассказал РИА Новости, что лишение гражданства не является автоматическим основанием для ликвидации ИП, однако предпринимателю необходимо в течение недели уведомить налоговый орган об изменении сведений, в том числе связанных с гражданством.
"В данном случае лишение гражданства в сочетании с запретом на въезд фактически повлечёт утрату статуса ИП. Даже если формально закон не говорит о "автоматическом прекращении", на практике налоговая служба обязана исключить такого предпринимателя из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Это предусмотрено подпунктом "з" пункта 2 статьи 22.3 Федерального закона № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", - сообщил Фокин.
Общество Украина Россия Белоруссия Владимир Фокин Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
