Комики Комиссаренко и Романов сохранили ИП в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Стендап-комики Вячеслав Комиссаренко и Дмитрий Романов, лишенные гражданства РФ, сохранили статус ИП в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В апреле в ФСБ РФ сообщили, что по инициативе ведомства Комиссаренко и Романов были лишены российского гражданства и в отношении них было принято решение о неразрешении въезда в Россию. Сообщалось, что Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по делу о клевете в отношении президента Белоруссии . Опасаясь экстрадиции, он выехал на территорию Украины , где публично заявлял о "незаконном уголовном преследовании". Романов также покинул Россию, работал волонтёром в польском штабе по приёму беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ

При этом, согласно юридическим документам, Комиссаренко сохранил статус индивидуального предпринимателя в России. В конце июля в налоговую были представлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Как следует из документов, комик зарегистрировал ИП в сентябре 2021 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств".

Кроме того, комик Романов также сохранил ИП в России, в сентябре 2025 года необходимые сведения были поданы в налоговую инспекцию. При этом, по данным сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, в августе и сентябре этого года налоговая вынесла два решения о приостановлении операций по счетам Романова по причине "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности" и непредставления им вовремя налоговой декларации.

Как следует из материалов сервиса, размер отрицательного сальдо комика составляет 2 тысячи рублей.

Согласно закону, для сохранения статуса индивидуального предпринимателя необходимо сдавать отчетность и подавать декларацию дистанционно, по доверенности, либо с помощью электронной цифровой подписи.

Адвокат Владимир Фокин рассказал РИА Новости, что лишение гражданства не является автоматическим основанием для ликвидации ИП, однако предпринимателю необходимо в течение недели уведомить налоговый орган об изменении сведений, в том числе связанных с гражданством.