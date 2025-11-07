Рейтинг@Mail.ru
По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски - РИА Новости, 07.11.2025
14:33 07.11.2025 (обновлено: 14:39 07.11.2025)
По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски
По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски
инта
россия
республика коми
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
инта
россия
республика коми
инта, россия, республика коми, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Инта, Россия, Республика Коми, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски

ФСБ: обыски по делу экс-главы проекта котельной в Инте прошли в трех городах

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Обыски в трех городах провели из-за задержания уже бывшего главы проекта по строительству котельной в Инте в республике Коми, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
"По данным следствия, фигурант, являясь руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте, обратился к своему субподрядчику с предложением о передаче коммерческого подкупа в размере 3 миллионов рублей за оказание содействия в беспрепятственной приемке работ, подписании соответствующих документов, своевременной оплате", – говорится в сообщении.
Часть денег от общей суммы он получил, а через некоторое время был уволен с должности, в связи с чем реализовать свои преступные намерения до конца не успел, отметили в управлении.
"Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России по месту жительства в Краснодарском крае. В настоящее время фигурант этапирован в Сыктывкар для проведения следственных и процессуальных действий. В рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных в городах Инта, Усинск и Екатеринбург", – рассказали в пресс-службе.
ИнтаРоссияРеспублика КомиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
