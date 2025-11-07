По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Обыски в трех городах провели из-за задержания уже бывшего главы проекта по строительству котельной в Инте в республике Коми, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.
"По данным следствия, фигурант, являясь руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте, обратился к своему субподрядчику с предложением о передаче коммерческого подкупа в размере 3 миллионов рублей за оказание содействия в беспрепятственной приемке работ, подписании соответствующих документов, своевременной оплате", – говорится в сообщении.
Часть денег от общей суммы он получил, а через некоторое время был уволен с должности, в связи с чем реализовать свои преступные намерения до конца не успел, отметили в управлении.
"Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России по месту жительства в Краснодарском крае. В настоящее время фигурант этапирован в Сыктывкар для проведения следственных и процессуальных действий. В рамках уголовного дела о коммерческом подкупе в особо крупном размере проведены обыски в жилых и офисных помещениях, расположенных в городах Инта, Усинск и Екатеринбург", – рассказали в пресс-службе.
