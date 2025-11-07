По делу экс-главы проекта по строительству котельной в Коми прошли обыски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Обыски в трех городах провели из-за задержания уже бывшего главы проекта по строительству котельной в Инте в республике Коми, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ России.

Часть денег от общей суммы он получил, а через некоторое время был уволен с должности, в связи с чем реализовать свои преступные намерения до конца не успел, отметили в управлении.