СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
07:57 07.11.2025
СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США
Южнокорейские военные подтвердили пуск баллистической ракеты КНДР, предполагается, что это ответ на санкционные меры со стороны США, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, кндр (северная корея), сша, япония, ли чжэ мен, объединенный комитет начальников штабов (сша), государственный департамент сша, оон
В мире, КНДР (Северная Корея), США, Япония, Ли Чжэ Мен, Объединенный комитет начальников штабов (США), Государственный департамент США, ООН
© Фото : ЦТАКПуск северокорейской баллистической ракеты
© Фото : ЦТАК
Пуск северокорейской баллистической ракеты. Архивное фото
СЕУЛ, 7 ноя — РИА Новости. Южнокорейские военные подтвердили пуск баллистической ракеты КНДР, предполагается, что это ответ на санкционные меры со стороны США, передает агентство Рёнхап.
Ранее служба безопасности на море Японии сообщила о пуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР.
"КНДР произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря", - заявили в объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Сейчас проводится анализ типа, дальности и других технических характеристик запущенной ракеты.
Как передает агентство, это уже седьмой ракетный пуск КНДР в 2025 году и второй после вступления в должность администрации президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. С предыдущего пуска ракет прошло всего 16 дней.
"Пуск, по всей видимости, стал реакцией на недавние антисеверокорейские шаги Вашингтона", - передает агентство.
Министерство финансов США 4 ноября внесло в санкционный список восемь граждан КНДР и два северокорейских учреждения, которых обвинили в якобы отмывании средств после киберпреступлений. Госдепартамент США также сообщил о намерении добиваться включения в санкционный список ООН семи иностранных судов, участвовавших в перевозке северокорейского угля и железной руды в Китай.
В миреКНДР (Северная Корея)СШАЯпонияЛи Чжэ МенОбъединенный комитет начальников штабов (США)Государственный департамент СШАООН
 
 
