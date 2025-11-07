СМИ: пуск ракеты КНДР может быть ответом на санкции США

СЕУЛ, 7 ноя — РИА Новости. Южнокорейские военные подтвердили пуск баллистической ракеты КНДР, предполагается, что это ответ на санкционные меры со стороны США, передает агентство Рёнхап.
КНДР осудила санкции Минфина США
6 ноября, 03:35
"КНДР произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря", - заявили в объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
Сейчас проводится анализ типа, дальности и других технических характеристик запущенной ракеты.
Как передает агентство, это уже седьмой ракетный пуск КНДР в 2025 году и второй после вступления в должность администрации президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна. С предыдущего пуска ракет прошло всего 16 дней.
"Пуск, по всей видимости, стал реакцией на недавние антисеверокорейские шаги Вашингтона", - передает агентство.
Министерство финансов США 4 ноября внесло в санкционный список восемь граждан КНДР и два северокорейских учреждения, которых обвинили в якобы отмывании средств после киберпреступлений. Госдепартамент США также сообщил о намерении добиваться включения в санкционный список ООН семи иностранных судов, участвовавших в перевозке северокорейского угля и железной руды в Китай.