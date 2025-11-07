Рейтинг@Mail.ru
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
12:09 07.11.2025
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила РИА Новости, 07.11.2025
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На самом деле, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют. Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова, Зеленский и его приближенные любят давить на жалость с целью получения нового финансирования, рассказывая на международных площадках о якобы украденных детях. Полученные же от спонсоров деньги они легализуют через благотворительные фонды, отметила она.
При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что начиная с переворота в 2014 году на Украине вошло в обиход ломающее детскую психику воспитание и отношение к детям, как к расходному материалу.
"Мы видим тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы, которые буквально растворились в пространстве. Никто не ведет их учет и никто не знает, где они", - отметила она.
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
29 октября, 16:30
Захарова опровергла сообщения о похищении украинских детей
29 октября, 16:30
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
