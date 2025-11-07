https://ria.ru/20251107/kiev-2053404053.html
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова - РИА Новости, 07.11.2025
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила РИА Новости, 07.11.2025
Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова
Захарова: Киев использует тему украденных детей для получения денег от Запада
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На самом деле, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют. Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод", - сказала она в ходе брифинга.
Как подчеркнула Захарова
, Зеленский
и его приближенные любят давить на жалость с целью получения нового финансирования, рассказывая на международных площадках о якобы украденных детях. Полученные же от спонсоров деньги они легализуют через благотворительные фонды, отметила она.
При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что начиная с переворота в 2014 году на Украине
вошло в обиход ломающее детскую психику воспитание и отношение к детям, как к расходному материалу.
"Мы видим тысячи, реально десятки тысяч украинских детей, которые находятся в странах Западной Европы
, которые буквально растворились в пространстве. Никто не ведет их учет и никто не знает, где они", - отметила она.