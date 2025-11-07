Судьба украинских детей не интересует Киев, считает Захарова

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Судьба украинских детей не интересует Владимира Зеленского и его окружение, Киев поднимает тему о якобы украденных детях, чтобы выжать деньги из Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На самом деле, ни сами дети, ни их ментальное здоровье преступный неонацистский режим нормально, в общечеловеческом плане не интересуют. Да, дети для них фактор, дети для них инструмент, дети для них повод", - сказала она в ходе брифинга.