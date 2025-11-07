Рейтинг@Mail.ru
Киев больше волнует позиция Венгрии, чем Чехии, заявил вице-премьер Украины
11:31 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/kiev-2053382654.html
Киев больше волнует позиция Венгрии, чем Чехии, заявил вице-премьер Украины
Киев больше волнует позиция Венгрии, чем Чехии, заявил вице-премьер Украины
Киев в вопросе членства Украины в ЕС и получения финансовой помощи от европейских стран больше волнует положение дел с Венгрией, чем с Чехией
Киев больше волнует позиция Венгрии, чем Чехии, заявил вице-премьер Украины

Вице-премьер Украины Качка: Киев сосредоточил дипломатические усилия на Венгрии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев в вопросе членства Украины в ЕС и получения финансовой помощи от европейских стран больше волнует положение дел с Венгрией, чем с Чехией, пишет газета Politico со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.
"Что касается расширения и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, Качка заявил, что Киев сосредоточил свои дипломатические усилия на Венгрии", - пишет издание.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Сийярто сообщил, когда Венгрия будет готова принять саммит России и США
5 ноября, 19:16
По словам Качки, "абсолютно ясно", что в вопросе членства Украины в ЕС "наибольшие двусторонние усилия будут связаны с Венгрией". При этом он отметил, что Чехия в этом плане вызывает меньше беспокойства.
Ранее издание Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана сообщало, что Венгрия хочет объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования скептически относящегося к Украине альянса в Евросоюзе.
Венгрия с начала украинского конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава венгерского МИД Петер Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Спикер палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура распорядился снять со здания украинский флаг - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг
6 ноября, 22:30
 
