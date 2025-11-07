Киев больше волнует позиция Венгрии, чем Чехии, заявил вице-премьер Украины

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев в вопросе членства Украины в ЕС и получения финансовой помощи от европейских стран больше волнует положение дел с Венгрией, чем с Чехией, пишет газета Politico со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.