В Киеве считают реалистичным вступление Украины в Евросоюз к 2030 году

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киеве считают реалистичным получение Украиной статуса полноправного члена ЕС к 2030 году, пишет газета Politico со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.