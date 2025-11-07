Рейтинг@Mail.ru
В Киеве считают реалистичным вступление Украины в Евросоюз к 2030 году
10:12 07.11.2025
В Киеве считают реалистичным вступление Украины в Евросоюз к 2030 году
В Киеве считают реалистичным вступление Украины в Евросоюз к 2030 году
2025-11-07T10:12:00+03:00
2025-11-07T10:12:00+03:00
в мире, украина, киев, венгрия, тарас качка, кайя каллас, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Тарас Качка, Кайя Каллас, Петер Сийярто, Евросоюз
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киеве считают реалистичным получение Украиной статуса полноправного члена ЕС к 2030 году, пишет газета Politico со ссылкой на вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку.
Во вторник глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что вступление новых членов в ЕС к 2030 году возможно. При этом она отметила, что наиболее близкими к этому странами являются Черногория и Албания.
"Качка заявил, что Украина по-прежнему считает завершение переговоров о членстве в ЕС в 2028 году и получение статуса полноправного члена ЕС к 2030 году "абсолютно реалистичными" целями", - пишет издание.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Участник акции протеста перед зданием правительства Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В ЕК высказались о переговорах с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС
Заголовок открываемого материала