Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Миннесоту" Капризова
Хоккей
 
06:04 07.11.2025
Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Миннесоту" Капризова
Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 07.11.2025
/20251107/khokkey-2053331486.html
национальная хоккейная лига (нхл), каролина харрикейнз, миннесота уайлд, андрей свечников, александр никишин, кирилл капризов, владимир тарасенко, яков тренин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Каролина Харрикейнз, Миннесота Уайлд, Андрей Свечников, Александр Никишин, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
07 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Каролина
4 : 3
Миннесота
12:53 • Jackson Blake
(Шон Уокер)
13:45 • Андрей Свечников
(Александр Никишин, Себастьян Ахо)
16:51 • Шон Уокер
(Сет Джарвис, К'Андре Миллер)
20:46 • Николай Элерс
(Jackson Blake)
05:34 • Мэттью Болди
13:24 • Брок Фабер
(Кирилл Капризов, Маркус Йоханссон)
20:37 • Мэттью Болди
(Владимир Тарасенко, Джаред Спарджеон)
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Джексон Блейк (13-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (14), Шон Уокер (17) и Николай Элерс (21). У "Миннесоты" отличились Мэтт Болди (6, 21) и Брок Фэйбер (14).
Защитник "Каролины" Александр Никишин отметился голевой передачей. Нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко оформили по одной результативной передаче. Форвард "Уайлд" Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот, применил пять силовых приемов и заблокировал один бросок.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в овертайме (4:3 ОТ), "Бостон Брюинз" одолел "Оттаву Сенаторз" (3:2 ОТ), а "Сент-Луис Блюз" выиграл в гостях у "Баффало Сейбрз" (3:0).
Хоккей
 
