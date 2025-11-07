Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Миннесоту" Капризова

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:3 (3:2, 1:1, 0:0). В составе "Каролины" шайбы забросили Джексон Блейк (13-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (14), Шон Уокер (17) и Николай Элерс (21). У "Миннесоты" отличились Мэтт Болди (6, 21) и Брок Фэйбер (14).
Защитник "Каролины" Александр Никишин отметился голевой передачей. Нападающие "Миннесоты" Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко оформили по одной результативной передаче. Форвард "Уайлд" Яков Тренин нанес один бросок в створ ворот, применил пять силовых приемов и заблокировал один бросок.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты "Нью-Джерси Девилз" обыграли "Монреаль Канадиенс" в овертайме (4:3 ОТ), "Бостон Брюинз" одолел "Оттаву Сенаторз" (3:2 ОТ), а "Сент-Луис Блюз" выиграл в гостях у "Баффало Сейбрз" (3:0).
