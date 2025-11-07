Рейтинг@Mail.ru
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации - РИА Новости, 07.11.2025
22:54 07.11.2025
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации
Пентагон остро нуждается в трансформации перед лицом угроз, заявил в пятницу глава ведомства Пит Хегсет. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, америка, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Америка, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации

Хегсет: Мы должны преобразовать военный потенциал Америки перед лицом угроз

Пит Хегсет
Пит Хегсет
Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Пентагон остро нуждается в трансформации перед лицом угроз, заявил в пятницу глава ведомства Пит Хегсет.
"Инновации подавляются не чьими-либо намерениями, а институциональной инерцией. Так же, как мы должны преобразовать военный потенциал Америки перед лицом угроз, мы должны преобразовать методы работы министерства и его деятельность", - заявил Хегсет.
