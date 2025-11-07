https://ria.ru/20251107/khegset-2053572551.html
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации - РИА Новости, 07.11.2025
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации
Пентагон остро нуждается в трансформации перед лицом угроз, заявил в пятницу глава ведомства Пит Хегсет. РИА Новости, 07.11.2025
Хегсет заявил, что Пентагон остро нуждается в трансформации
Хегсет: Мы должны преобразовать военный потенциал Америки перед лицом угроз