Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка. Архивное фото

На Камчатке за сутки зафиксировали десять афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости. Десять афтершоков магнитудой до 4,9 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошло 25 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,4. В населённых пунктах ощущался один из них.

"За сутки произошло 10 афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 3,5 до 4,9. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались", - проинформировали спасатели в Telegram-канале

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Из вулкана Крашенинникова произошел пепловый выброс. В населенных пунктах края пеплопадов не зарегистрировано.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.