"Нами правят идиоты!" Каллас обвинили в расизме из-за россиян

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсети X обвинили главу дипломатии ЕС Каю Каллас, назвавшей поездки в Европу "привилегией", в двойных стандартах и расизме.
"Разве у вашего мужа не было бизнеса с Россией до августа 2023 года, когда об этом узнали журналисты?" — написал читатель.
"Американцам и израильтянам тоже предлагаете запретить въезд в Европу? Они начали бесчисленное количество конфликтов. Почему это касается только России? Двойные стандарты?" — задался вопросом комментатор.
"Отказ в выдаче виз гражданским лицам на основании их национальности превращает дипломатию в расизм. Если цена "привилегий" ЕС — расовые стереотипы и коллективная вина, то вы не защищаете европейские ценности, а разрушаете их", — отметил другой пользователь.
"Единственные, кому это посылает сигнал, — это оставшиеся в России и Европе настроенные россияне, и этот сигнал громкий и ясный: "Идите на хрен, для нас вы грязные русские, что бы вы ни думали". Разумеется, именно про это Путин и говорил им много лет. Поздравляю. Нами правят идиоты", — заключил еще один читатель.
Европейская комиссия заявила об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября. Им придется подавать заявление на новую визу каждый раз, когда они планируют поездку в Евросоюз.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в четверг в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысяч.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕК, заявил, что европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией времен холодной войны, и добавляют новые изощренные элементы.
