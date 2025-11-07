Откуда не ждали. Западные истребители "ударили" по Киеву

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Давид Нармания. В Бельгии с помпой встречали новые американские F-35 Lightning II. Первые три истребителя прибыли на базу Флоренн в середине октября и почти сразу спровоцировали скандал. О том, из-за чего переживают в Брюсселе и как это затронет Киев, — в материале РИА Новости.

Не чета галльской деревне

Ожидания от новинки были самые оптимистичные.

При этом он напомнил, что правительство долго не решалось подписывать контракт, а партия премьер-министра Шарля Мишеля настаивала на закупках французских Dassault Rafale — это якобы позволит укрепить самостоятельность Европы в военном обеспечении. Вермеерш подчеркнул, что с этой точки зрения F-35 — более удачный выбор, потому что, в отличие от "Рафалей", которые производятся исключительно во Франции , к созданию Lightning II приложили руку сотни европейских компаний из восьми стран.

Сам глава бельгийского военного ведомства Тео Франкен тоже выступил достаточно резко.

"Только одна европейская страна категорически отказывается вступать в многонациональное сотрудничество с американской оборонной промышленностью — Франция. Подобно маленькой галльской деревне, окруженной разгневанными римлянами, она стремится к национальной автономии в оборонной промышленности", — написал он в соцсетях, но позже стер посты.

В них он отмечал, что подобное стремление Парижа к изоляционизму приводит к созданию более дорогих систем вооружения, которые к тому же сложно интегрировать в общеевропейскую систему.

"Сегодня в Бельгию прибывают первые четыре из 45 истребителей F-35. Оснащенные новейшими ракетами AMRAAM от Raytheon , они технологически превзойдут все, что могут предложить французские ВВС", — бравировал Вермеерш.

Рано радовались

Карма настигла Брюссель практически сразу — вместо четырех "Молний" бельгийцы получили три. Один самолет остался на Азорских островах из-за технических проблем. Но на этом сложности не закончились.

"Бельгия стала посмешищем", — признает издание 20 minutes. Причина оказалась одновременно и неожиданной, и предсказуемой.

Сам Франкен во время выступления в парламенте предупредил депутатов, что бельгийского воздушного пространства "будет недостаточно для проведения учебных миссий". А значит, даже для тренировочных полетов придется договариваться с соседями — например, Нидерландами

Причем обстоятельство это не новое, и к нему могли подготовиться заранее. С аналогичной проблемой Брюссель сталкивался и после закупки F-16 , на смену которым должны прийти "Молнии".

Однако этим перечень трудностей, связанных с новыми самолетами, не исчерпывается.

В частности, стоимость летного часа F-35 обходится в 40-50 тысяч евро, что делает его одним из наиболее дорогих в эксплуатации истребителей.

"При такой цене можно с уверенностью предположить, что вылеты будут строго расписаны и перерасходов будет мало", — пишут 20 minutes.

Еще одна проблема — громкость работы двигателей. Она в пять раз выше, чем у F-16, и это может стать причиной недовольства бельгийцев, живущих неподалеку от аэродромов.

При этом, как отмечает эксперт по вооружениям Стефан Одранд, выбор Брюсселя в пользу F-35 мог быть продиктован стремлением остаться частью программы Nuclear Sharing в рамках НАТО , которая позволяет США хранить ядерное оружие на территории союзников. Одной из таких баз стал бельгийский аэродром Кляйне Брогель.

© AP Photo / Harry Nakos Тео Франкен © AP Photo / Harry Nakos Тео Франкен

По мнению Одранда, резкие комментарии из Министерства обороны Бельгии вызваны попытками Франкена навязать партнерам по ЕС свое видение защиты европейского воздушного пространства, где центральная роль отведена США.

"Министр пользуется случаем, чтобы пригвоздить к позорному столбу тех, кто отклоняется от этого пути, и французы — яркий тому пример", — отметил эксперт. — Однако сегодня мы в ситуации, когда 500 миллионов европейцев полагаются на 300 миллионов американцев в вопросах своей безопасности, противостоя 150 миллионам россиян".

Он убежден, что европейцы имеют возможность самостоятельно решать подобные задачи, но необходима политическая воля, чтобы договориться с США.

"Однако, как мы видели во время кризиса с беспилотниками в Польше , европейцы не знают, как это сделать. Когда американское руководство исчезнет из альянса, мы станем похожи на безголовую курицу, бегущую по кругу… Здесь Тео Франкен показывает нам, что мы не только не знаем как, но и не хотим этого делать", — заключает он.

Сюрприз для ВСУ

Скандал вокруг F-35 неожиданным образом создает проблемы и киевскому режиму. Брюссель обещал передать ВСУ 30 истребителей F-16, которые сейчас есть в распоряжении бельгийских ВВС. Но выполнять обязательства не спешит — до тех пор, пока не получит "Молнии". Более того, машины надо довести до состояния оперативной готовности.

"Первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными — это займет, думаю, год или полтора. Потом и передадим F-16 Украине", — уточнил Франкен.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Истребители F-16 ВВС Украины © AP Photo / Efrem Lukatsky Истребители F-16 ВВС Украины

Всего Киеву выделили 85 боевых "Соколов". Сколько доставили, неизвестно, однако ВСУ уже потеряли как минимум четыре таких самолета.

Первый еще в августе прошлого года сбила украинская же ПВО, утверждала тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В The New York Times также писали, что самолет мог быть поражен комплексом Patriot. После этого командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* сняли с должности.

Второй истребитель этой модели в апреле был уничтожен российским расчетом ПВО. Третий ВСУ потеряли из-за нештатной ситуации на борту. А четвертый, по словам все той же Безуглой, — при попытке сбить российский дрон типа "Герань".

Никак не проявили себя и французские истребители Mirage 2000. Их ВСУ получили в феврале. Об успехах не слышно, но как минимум один потерян — из-за отказа авиационной техники пилоту пришлось катапультироваться.

На фоне усиливающихся ударов по украинской инфраструктуре киевский режим критически нуждается в самолетах, которые могли бы укрепить ПВО. Однако поставки затягиваются. И вместо обеспечения господства в небе для ВСУ Зеленский торгует воздухом в западных столицах.