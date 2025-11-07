Рейтинг@Mail.ru
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
10:24 07.11.2025 (обновлено: 13:07 07.11.2025)
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Жуковский, Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100
Импортозамещенный SJ-100 прошел испытания на защиту двигателей от воды

Импортозамещенный самолет Superjet-100 проходит испытания на защиту двигателей от воды
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Полностью импортозамещенный SJ-100 ("Суперджет") с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания на защиту двигателей от воды, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Полностью импортозамещенный "Суперджет" с российскими двигателями ПД-8 успешно прошел испытания в "бассейне" на защиту двигателей от воды. Подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки", - говорится в сообщении.
Сборка самолета - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Минпромторг запросил средства ФНБ на развитие авиапрома
17 октября, 16:29
В ведомстве отметили, что испытания подобного рода являются для самолета одними из важнейших в связи с тем, что влет и посадка воздушного судна могут проводиться в том числе во время дождя.
В госкорпорации "Ростех" добавили, что для проведения испытаний на аэродроме летно-исследовательского института им. М.М. Громова в Жуковском смонтирован "бассейн" длиной более 70 метров и шириной 12 метров. Его параметры обеспечивают нормированную глубину воды в соответствии с российскими и европейскими требованиями. Самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с "бассейном".
"В процессе испытаний подтверждено, что при движении лайнера вода не нарушает работу его маршевых двигателей и вспомогательной силовой установки. Испытания проводились также на режимах реверса тяги двигателей, который все современные лайнеры используют для торможения на взлетно-посадочной полосе", - привели в "Ростехе" слова Вадима Широких, летчика-испытателя, начальника летно-испытательного комплекса филиала "Региональные самолеты" ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа Superjet.
Самолет Superjet 17 марта совершил первый полет с российским двигателем ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, таким образом, начались летные испытания двигателя в составе воздушного судна. В Минтрансе РФ сообщали, что плановый срок получения сертификата типа на импортозамещенный самолет с двигателем ПД-8 - декабрь 2025 года, для этого прикладываются все усилия. Поставки импортозамещенных бортов, по данным "Ростеха", ожидаются в 2026 году.
Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля. В сентябре в воздух поднялся и первый борт, построенный по серийным технологиям.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Ростех" объяснил, почему полет МС-21 сопровождался вторым самолетом
28 октября, 14:29
 
Россия, Комсомольск-на-Амуре, Жуковский, Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), SJ-100
 
 
