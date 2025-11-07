СМИ: для российских сим-карт могут ввести "период охлаждения"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мобильный интернет и СМС планируют "охлаждать" на российских сим-картах, сообщает "Коммерсантъ".
«
"Как ожидается, в ближайшем будущем мобильный интернет и СМС в течение суток не будут работать на российских сим-картах, если их владельцы вернулись из международного роуминга или сама карта не была активна более 72 часов", — говорится в публикации.
В материале отметили, что правительство позволит сократить время "охлаждения" с помощью специальной верификации, по прохождению которой держатели сим-карт снова получат доступ к мобильному интернету и способность отправлять СМС.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция" заявил, что его министерство предлагает блокировать зарубежным сим-картам доступ в мобильный интернет на несколько часов, когда они попадут на территорию России.
Тогда Шадаев объяснил, что такая мера необходимо для борьбы с сим-картами, использующимися на БПЛА. Это позволит лишить их возможности предметного нацеливания, подчеркнул министр.