Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы - РИА Новости, 07.11.2025
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг РИА Новости информацию о проблемах со здоровьем у артистки, отметив, что Хлебникова дает концерты... РИА Новости, 07.11.2025
шоубиз
москва
марина хлебникова
москва
Новости
ru-RU
москва, марина хлебникова
Шоубиз, Москва, Марина Хлебникова
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
Директор Хлебниковой Прайс заявил о росте популярности певицы среди молодежи
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг РИА Новости информацию о проблемах со здоровьем у артистки, отметив, что Хлебникова дает концерты каждую неделю и набирает популярность у молодежи.
"Mash в очередной раз пытается удержать свою аудиторию путем желтых, ничем не подтвержденных вбросов. Дали бы хотя бы имя вымышленного врача, на которого они ссылаются… Фраза "Марина решила рискнуть и дать концерт", конечно, очень забавная, так как у Марины концерты каждую неделю - все видео есть в соцсетях, и много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров", - сказал собеседник агентства.
Представитель артистки напомнил, что подобная лжеинформация о Хлебниковой появляется не впервые.
появляется не впервые.
"В прошлый раз, весной, они писали, что Марина где-то в больнице при смерти лежит, хотя она в этот момент летела в самолете на концерт на Дальнем Востоке", - добавил он.
Данила Прайс также призвал СМИ обращать внимание, в первую очередь, на творчество артистов.
"Написали бы лучше, что у нее вчера вышел новый клип на ремейк песни "Солнышко" с Russell Ray, или что она готовится к большому сольному концерту 7 февраля в Москве. Но кого это интересует, верно?" - заключил директор Хлебниковой.
. Но кого это интересует, верно?" - заключил директор Хлебниковой.