Рейтинг@Mail.ru
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:39 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/hlebnikova-2053366415.html
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы - РИА Новости, 07.11.2025
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы
Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг РИА Новости информацию о проблемах со здоровьем у артистки, отметив, что Хлебникова дает концерты... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T10:39:00+03:00
2025-11-07T10:39:00+03:00
шоубиз
москва
марина хлебникова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_1d93aa6037bd8c3a3167ffeeb21da7ff.jpg
https://ria.ru/20251104/dolina--2052742441.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579291834_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_d60472f54da228e61d6fcf91224e4036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, марина хлебникова
Шоубиз, Москва, Марина Хлебникова
Директор Хлебниковой опроверг информацию о проблемах со здоровьем певицы

Директор Хлебниковой Прайс заявил о росте популярности певицы среди молодежи

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в медиабанк
Певица Марина Хлебникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Директор певицы Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг РИА Новости информацию о проблемах со здоровьем у артистки, отметив, что Хлебникова дает концерты каждую неделю и набирает популярность у молодежи.
"Mash в очередной раз пытается удержать свою аудиторию путем желтых, ничем не подтвержденных вбросов. Дали бы хотя бы имя вымышленного врача, на которого они ссылаются… Фраза "Марина решила рискнуть и дать концерт", конечно, очень забавная, так как у Марины концерты каждую неделю - все видео есть в соцсетях, и много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров", - сказал собеседник агентства.
Представитель артистки напомнил, что подобная лжеинформация о Хлебниковой появляется не впервые.
"В прошлый раз, весной, они писали, что Марина где-то в больнице при смерти лежит, хотя она в этот момент летела в самолете на концерт на Дальнем Востоке", - добавил он.
Данила Прайс также призвал СМИ обращать внимание, в первую очередь, на творчество артистов.
"Написали бы лучше, что у нее вчера вышел новый клип на ремейк песни "Солнышко" с Russell Ray, или что она готовится к большому сольному концерту 7 февраля в Москве. Но кого это интересует, верно?" - заключил директор Хлебниковой.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Появились подробности по делу Долиной
4 ноября, 11:06
 
ШоубизМоскваМарина Хлебникова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала