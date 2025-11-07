Рейтинг@Mail.ru
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры
01:07 07.11.2025 (обновлено: 10:30 07.11.2025)
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры
В Литве пожаловались на отказ Белоруссии пропустить фуры

BNS: Вильнюс сообщил об отказе Минска в просьбе пропустить фуры обратно в Литву

Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Белоруссия отказала Вильнюсу в просьбе пропустить фуры обратно в Литву, с таким утверждением, как сообщает BNS, выступил глава МВД прибалтийской республики Миндгаус Баярунас.
"Мы говорили только о единственной возможности создания условий для возвращения перевозчиков через пункт пропуска "Шальчининкай". Других вариантов не рассматривалось. Такое предложение будет передано Беларуси через представителя Государственной пограничной службы, офицера соответствующего ранга <...>. Однако Минск отказывается пропускать литовские грузовики через Беларусь", — приводит его слова агентство.
Литва на месяц, до 30 ноября (до 1:00 мск 1 декабря), закрыла пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. По данным белорусской таможни, на территории страны осталось более пяти тысяч литовских тягачей и прицепов. Белоруссия разрешила их выезд только через литовский участок границы, чтобы не создавать очереди на других направлениях. Литва направила руководству Лидского погранотряда в Белоруссии обращение о возвращении литовских грузовиков.
Вчера Минск призвал Вильнюс возобновить нормальную работу контрольно-пропускных пунктов на границе, о принятии каких-либо избирательных мер не может быть и речи. В ведомстве напомнили, что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке.
