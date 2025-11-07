Кассу и товарный знак теперь можно зарегистрировать на "Госуслугах"

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. У россиян появилась возможность зарегистрировать кассу и товарный знак на портале "Госуслуги", сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Зарегистрировать кассу и товарный знак теперь можно на портале госуслуг при помощи жизненной ситуации "Начните бизнес онлайн". Жизненные ситуации на портале госуслуг запускаются и развиваются в рамках реализации федерального проекта "Государство для людей", который курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко ", - сообщили в аппарате.

Новые функции в сервисе "Начните бизнес онлайн" позволяют получить подробный план необходимых действий при запуске своего дела, разобраться, какая ему подходит система налогообложения, подать документы на регистрацию кассы и товарного знака без посещения ведомств, не покидая портала "Госуслуги".

В аппарате напомнили, что с декабря 2024 года россияне могут зарегистрировать на портале юридическое лицо, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Для регистрации бизнеса необходим сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи, который можно получить онлайн в приложении "Госключ".