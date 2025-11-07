Объем господдержки МСП новых регионов достиг почти 3 млрд рублей

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Малый и средний бизнес из новых регионов привлек финансирование на общую сумму почти 3 миллиарда рублей за девять месяцев 2025 года при помощи инструментов развития участников Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП – оператора НГС.

Объем финподдержки при этом вырос по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в 2,8 раза. Половину от общего объема финансирования (1,49 миллиарда рублей) привлекли благодаря "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП.

Финподдержка бизнеса выросла во всех регионах и составляет в Донецкой Народной Республике – 1,08 миллиарда рублей, Луганской Народной Республике – 0,87 миллиарда рублей, Запорожской области – 0,75 миллиарда рублей и Херсонской области – 0,28 миллиарда рублей.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил важность поддержки интеграции и развития новых регионов.

"Создать возможность для малого и среднего бизнеса заниматься задачами, в решении которых заинтересованы прежде всего жители. В регионах растет не только объем предоставленного финансирования на инвестиционные цели, развитие бизнеса, пополнение оборотных средств – увеличивается и количество компаний, которые используют инструменты развития", – приводит пресс-служба слова главы Корпорации МСП.

В сравнении с таким же периодом прошлого года число компаний среди МСП стало больше почти в 1,5 раза. Финансовую поддержку при помощи поручительств участников Национальной гарантийной системы получили около 440 малых и средних предприятий.

Исаевич подчеркнул, что инструменты развития позволяют малому и среднему бизнесу быстрее развиваться и направлять свою деятельность в наиболее востребованные направления, связанные как с производством продукции, так и с оказанием услуг, а также осуществлением тех или иных работ.

Помимо компаний из сферы торговли, наиболее активно привлекает дополнительное финансирование бизнес из таких сфер, как сельское хозяйство (740 миллионов рублей), обрабатывающие производства (420 миллионов рублей), строительство (350 миллионов рублей), транспортировка и хранение (330 миллионов рублей), гостиницы и общепит (60 миллионов рублей), сфера услуг (60 миллионов рублей).

В пресс-службе напомнили, что Национальная гарантийная система создана для поддержки малых и средних предприятий. Помимо Корпорации МСП в нее входят МСП Банк, региональные гарантийные организации и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации.