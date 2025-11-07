Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей - РИА Новости, 07.11.2025
15:14 07.11.2025
ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей
ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей - РИА Новости, 07.11.2025
ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается для... РИА Новости, 07.11.2025
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей

ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для матерей двух и более детей

© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг ЛДПР
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг ЛДПР. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается для матерей с двумя и более детьми сделать бесплатными изготовление и ремонт зубных протезов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается дополнить часть 3 статьи 80 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пунктом 8 следующего содержания: "Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов, и имплантов) для женщин, являющихся матерью двух и более детей, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения осуществляются бесплатно", - сказано в пояснительной записке.
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи
5 ноября, 01:24
ЛДПР предложит ужесточить правила приема иностранцев в российские колледжи
5 ноября, 01:24
Авторы инициативы отмечают, что сегодня субъекты РФ могут самостоятельно определять, на какие категории граждан распространяется мера по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. Добавляется, что в большинстве случаев такие меры поддержки затрагивают Героев РФ, ветеранов, инвалидов и иные категории лиц, нуждающихся в дополнительной социальной защите, при этом, многодетные семьи такие льготы не получают.
В документе подчеркивается, что в период беременности в организме женщины происходит ряд изменений, в частности, во время беременности и после родов могут создаваться риски дефицита витаминов и кальция, что может повлиять на состояние зубов.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, чтобы вырастить здорового и счастливого ребенка, мама должна сама быть здоровой и счастливой.
"Мы в ЛДПР убеждены, что матерей нужно поддерживать всеми возможными способами. Быть мамой – счастье, но и тяжелый труд, а беременность - серьезная нагрузка на организм. К нам в партию часто обращаются женщины с проблемой недоступности качественной медицинской помощи и высокой стоимости медицинских услуг. А самые неподъемные цены – на стоматологию и особенно на протезирование. Подготовили законопроект, в котором предлагаем для матерей с двумя и более детьми сделать бесплатными изготовление и ремонт зубных протезов в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов, и имплантов. Государство должно заботится о женщинах всеми возможными способами. Давайте вернем матерям возможность улыбаться", - заключил он.
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
4 ноября, 17:24
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве
4 ноября, 17:24
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
