ЛДПР внесла проект о бесплатном протезировании для многодетных матерей

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается для матерей с двумя и более детьми сделать бесплатными изготовление и ремонт зубных протезов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагается дополнить часть 3 статьи 80 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пунктом 8 следующего содержания: "Изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов, и имплантов) для женщин, являющихся матерью двух и более детей, в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения осуществляются бесплатно", - сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что сегодня субъекты РФ могут самостоятельно определять, на какие категории граждан распространяется мера по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов. Добавляется, что в большинстве случаев такие меры поддержки затрагивают Героев РФ, ветеранов, инвалидов и иные категории лиц, нуждающихся в дополнительной социальной защите, при этом, многодетные семьи такие льготы не получают.

В документе подчеркивается, что в период беременности в организме женщины происходит ряд изменений, в частности, во время беременности и после родов могут создаваться риски дефицита витаминов и кальция, что может повлиять на состояние зубов.

Как рассказал РИА Новости Слуцкий , чтобы вырастить здорового и счастливого ребенка, мама должна сама быть здоровой и счастливой.