02:19 07.11.2025
Депутат ГД рассказала, кто может отказаться от командировки
Депутат ГД рассказала, кто может отказаться от командировки

Бессараб: женщины с детьми до трех лет могут отказаться от командировки

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Работающие женщины с детьми до трех лет, одинокие родители детей до 14 лет, а также многодетные родители несовершеннолетних детей могут по семейным обстоятельствам отказаться от командировки, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Работающие женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители и опекуны детей в возрасте до 14 лет, многодетные родители несовершеннолетних детей - до достижения младшим из детей 14 лет - согласно трудному законодательству, могут по семейным обстоятельствам отказаться от направления в командировку", - сказала Бессараб.
Она отметила, что данное правило касается и одного из родителей ребенка до 14 лет, если второй призван на военную службы или работает вахтовым методом, а также родители детей-инвалидов, и лиц, которые ухаживают за больным родственником. "Это обусловлено необходимостью осуществления ухода за детьми и лицами, не способными позаботиться о себе самостоятельно", - добавила политик.
ОбществоСветлана БессарабГосдума РФ
 
 
