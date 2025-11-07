Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:47 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/gosduma-2053320992.html
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал анекдотичным заявление генсека НАТО Марка Рютте о... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:47:00+03:00
2025-11-07T01:47:00+03:00
россия
европа
марк рютте
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251106/zaharova-2053179489.html
https://ria.ru/20251106/nato-2053180703.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, марк рютте, нато, госдума рф
Россия, Европа, Марк Рютте, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией

Депутат Ивлев назвал анекдотичным заявление Рютте о конфликте с РФ

© AP Photo / Virginia MayoГенсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал анекдотичным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.
Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к "долгосрочной конфронтации".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Захарова призвала Рютте озвучить правила, которые якобы нарушает Россия
6 ноября, 13:19
"Глашатай НАТО Марк Рютте, как сказочный голландский "мужик без души", живет в инфернальном мире. От него фактически ничего не зависит, так как все вопросы в альянсе решают Британия, Германия и Франция с оглядкой на Вашингтон. Для придания значимости своей персоне он решил запугивать Европу российской военной угрозой. Особенно анекдотично это прозвучало из Румынии, военный потенциал которой традиционно стремится к нулю", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россия никому не угрожает, а обеспечивает безопасность своего народа и своей территории.
"Наоборот, агрессивный блок НАТО нагло лезет к границам России, организует провокации, поддерживает вооружениями и наемниками фашистский киевский режим. Россия не оставит без внимания действия альянса, за все придется ответить. Рютте, "у нас все ходы записаны", как говорил классик русской литературы", - сказал депутат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков посоветовал НАТО прислушаться к словам Путина
6 ноября, 13:21
 
РоссияЕвропаМарк РюттеНАТОГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала