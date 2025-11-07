https://ria.ru/20251107/gosduma-2053320992.html
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией - РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал анекдотичным заявление генсека НАТО Марка Рютте о... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:47:00+03:00
2025-11-07T01:47:00+03:00
2025-11-07T01:47:00+03:00
россия
европа
марк рютте
нато
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_592:120:2479:1181_1920x0_80_0_0_327fccbbba1c6114e692c2ec9766a6a0.jpg
https://ria.ru/20251106/zaharova-2053179489.html
https://ria.ru/20251106/nato-2053180703.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048585121_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_2e5d727d8b67dfa388fd7d45f24d493a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, марк рютте, нато, госдума рф
Россия, Европа, Марк Рютте, НАТО, Госдума РФ
В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией
Депутат Ивлев назвал анекдотичным заявление Рютте о конфликте с РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости назвал анекдотичным заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке к длительному конфликту с Россией.
Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к "долгосрочной конфронтации".
"Глашатай НАТО Марк Рютте, как сказочный голландский "мужик без души", живет в инфернальном мире. От него фактически ничего не зависит, так как все вопросы в альянсе решают Британия, Германия и Франция с оглядкой на Вашингтон. Для придания значимости своей персоне он решил запугивать Европу российской военной угрозой. Особенно анекдотично это прозвучало из Румынии, военный потенциал которой традиционно стремится к нулю", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, Россия
никому не угрожает, а обеспечивает безопасность своего народа и своей территории.
"Наоборот, агрессивный блок НАТО
нагло лезет к границам России, организует провокации, поддерживает вооружениями и наемниками фашистский киевский режим. Россия не оставит без внимания действия альянса, за все придется ответить. Рютте
, "у нас все ходы записаны", как говорил классик русской литературы", - сказал депутат.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе
. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.