В Госдуме назвали анекдотичным заявление генсека НАТО о конфликте с Россией

Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире" и призвал союзников по альянсу готовиться с ней к "долгосрочной конфронтации".

"Глашатай НАТО Марк Рютте, как сказочный голландский "мужик без души", живет в инфернальном мире. От него фактически ничего не зависит, так как все вопросы в альянсе решают Британия, Германия и Франция с оглядкой на Вашингтон. Для придания значимости своей персоне он решил запугивать Европу российской военной угрозой. Особенно анекдотично это прозвучало из Румынии, военный потенциал которой традиционно стремится к нулю", - сказал Ивлев РИА Новости.