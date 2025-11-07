Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/gosduma-2053316318.html
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья - РИА Новости, 07.11.2025
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, направленный на усиление контроля собственников квартир за проведением капитального... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T00:17:00+03:00
2025-11-07T00:17:00+03:00
жкх
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_695:0:2564:1051_1920x0_80_0_0_2f1f1bdc432df87603b5e9f3c563ed71.jpg
https://ria.ru/20250808/gosduma-2034052627.html
https://realty.ria.ru/20250901/gosduma-2038794874.html
https://realty.ria.ru/20250808/proekt-2033886484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600404_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_adaa87d5f579a4c51f6ccafb16797065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, госдума рф
ЖКХ, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья

В Госдуму внесут проект об усилении контроля собственников за капремонтом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, направленный на усиление контроля собственников квартир за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
В Госдуме подготовили проект о выделении платы за ремонт в отдельный платеж
8 августа, 02:55
"Проект федерального закона разработан с целью совершенствования правового регулирования порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и усиления роли собственников в контроле за качеством и прозрачностью осуществления таких работ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В настоящее время действующая редакция Жилищного кодекса РФ предусматривает участие собственников в процессе приемки работ по капитальному ремонту.
Однако, по мнению авторов проекта, механизмы и формы такого участия не обеспечивают достаточный уровень коллегиального контроля, необходимый для защиты интересов всех собственников и обеспечения целевого расходования средств фонда капитального ремонта.
Законопроектом закрепляется новый механизм общественного контроля - создание комиссии собственников, которая будет участвовать в проверке качества и объёма работ, контролировать сроки и подписывать акты приёмки от имени всех жильцов.
Ззаседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Госдуму внесли проект об отчетах о капремонте домов
1 сентября, 10:44
Согласно инициативе, комиссия избирается общим собранием собственников и получает право проверять соответствие работ проектной и сметной документации, контролировать качество применяемых материалов и соблюдение сроков, участвовать в промежуточной и окончательной приёмке работ, а также подписывать акты приёмки, без которых подрядчик не сможет получить оплату.
Кроме того, как уточняется в документах, подрядные организации будут обязаны обеспечивать комиссии доступ к месту проведения работ, а органы местного самоуправления информировать собственников о принятом решении о капремонте и о необходимости создать такую комиссию не позднее месяца со дня утверждения решения.
"Сегодня слишком часто акты приёмки подписываются формально, без участия собственников. Мы предлагаем вернуть жильцам право реального контроля. Подрядчик не сможет получить оплату, пока собственники не подтвердят качество работ", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, принятие данного законопроекта позволит сделать процесс прозрачным и исключить злоупотребления, и это шаг к подлинной ответственности "за каждый рубль фонда капремонта".
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Плату за текущий ремонт в России предложили выделить в отдельный платеж
8 августа, 02:45
 
ЖКХГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала