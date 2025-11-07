В Госдуму внесут проект об усилении контроля за капремонтом жилья

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, направленный на усиление контроля собственников квартир за проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

"Проект федерального закона разработан с целью совершенствования правового регулирования порядка проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и усиления роли собственников в контроле за качеством и прозрачностью осуществления таких работ", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время действующая редакция Жилищного кодекса РФ предусматривает участие собственников в процессе приемки работ по капитальному ремонту.

Однако, по мнению авторов проекта, механизмы и формы такого участия не обеспечивают достаточный уровень коллегиального контроля, необходимый для защиты интересов всех собственников и обеспечения целевого расходования средств фонда капитального ремонта.

Законопроектом закрепляется новый механизм общественного контроля - создание комиссии собственников, которая будет участвовать в проверке качества и объёма работ, контролировать сроки и подписывать акты приёмки от имени всех жильцов.

Согласно инициативе, комиссия избирается общим собранием собственников и получает право проверять соответствие работ проектной и сметной документации, контролировать качество применяемых материалов и соблюдение сроков, участвовать в промежуточной и окончательной приёмке работ, а также подписывать акты приёмки, без которых подрядчик не сможет получить оплату.

Кроме того, как уточняется в документах, подрядные организации будут обязаны обеспечивать комиссии доступ к месту проведения работ, а органы местного самоуправления информировать собственников о принятом решении о капремонте и о необходимости создать такую комиссию не позднее месяца со дня утверждения решения.

"Сегодня слишком часто акты приёмки подписываются формально, без участия собственников. Мы предлагаем вернуть жильцам право реального контроля. Подрядчик не сможет получить оплату, пока собственники не подтвердят качество работ", - сказал Гусев РИА Новости.