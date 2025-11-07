Google зарегистрировал в России товарный знак ИИ-сервиса

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американская корпорация Google LLC зарегистрировала в Роспатенте товарный знак ИИ-агента по программированию Jules, соответствующий документ с решением ведомства есть в распоряжении РИА Новости.
Так, согласно документу, бренд зарегистрирован 1 ноября, а исключительные права на него будут действовать до мая 2035 года. Товарный знак можно использовать для выпуска программ и приложений с искусственным интеллектом, предназначенных для разработчиков ПО.
ИИ-агент Jules был запущен в мае 2025 года, он работает на базе нейросети Gemini. Инструмент помогает разработчикам в выполнении повторяющихся задач, исправлении ошибок, написании документации, текстов и разработки функций. Сейчас Jules недоступна для пользователей из России.
Согласно данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО "Гугл", российское юрлицо Google, с июля 2022 года находится в процессе банкротства.