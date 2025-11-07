В Татарстане уволили главврача наркологического диспансера

КАЗАНЬ, 7 ноя – РИА Новости. Главврач наркологического диспансера Набережных Челнов Рамиль Сатдаров по требованную прокуратуры уволен в связи с утратой доверия, общий ущерб бюджету от его действий превысил 4 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

« "В результате проведенной проверки выявлено, что в период с 2017 года по май 2025 года Сатдаров, действовавший в сговоре с неустановленными лицами, систематически совершал противоправные действия, направленные на хищение средств ГАУЗ "Республиканский клинический наркологический диспансер", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, одним из способов хищения средств стало фиктивное повышение уровня оплаты труда сотрудников учреждения без подтверждения факта увеличенного объема выполненных ими трудовых обязанностей. Сумма ущерба составила не менее 3 миллионов рублей.

Также установлено, что с декабря 2023 по февраль 2025 года на имя одной из сотрудниц диспансера по поддельным документам было начислено 563 тысячи рублей, которыми Сатдаров распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, с мая 2020 по апрель 2025 года Сатдаров фиктивно трудоустроил ведущего инженера учреждения на должность начальника административно-хозяйственной части на 0,5 ставки и получал начисленную зарплату - не менее 780 тысяч рублей.

Таким образом, общий ущерб медучреждению превысил 4 миллиона рублей.