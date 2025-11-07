В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов

"Сейчас это решение будет приниматься на ближайшем заседании оперативного штаба, не только по хутору Михайловка, но и по хутору Леоновка, по докладу Алексея Ивановича Дыбова, главы округа. Поэтому команду уже вот в этой части Алексею Ивановичу дал. И он, начиная с завтрашнего дня, начнет оповещать с главами сельских поселений все население данных хуторов", - сказал губернатор.