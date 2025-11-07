В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов

https://ria.ru/20251107/gladkov-2053577964.html
Гладков: началась подготовка к расселению двух приграничных хуторов
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале процесса расселения жителей двух приграничных хуторов – Михайловка и Леоновка в Валуйском округе.
Во время вечернего эфира к губернатору обратилась женщина, которая напомнила о недавней трагедии в хуторе Михайловка, где погибла мирная жительница, с призывом расселить жителей. Гладков
в ответ пояснил, что решения о расселении являются комплексными и зависят не только от него, требуя согласования на федеральном уровне. Он напомнил, что жертвы среди мирного населения, которых уже более 300 человек, фиксируются по всему приграничью, в том числе Белгороде
, Шебекино
, Красной Яруге, Валуйках, и эти населенные пункты, как отметил губернатор, не закрывают. В сложных ситуациях власти выплачивают компенсацию за аренду жилья тем, кто решает покинуть свои дома.
"Сейчас это решение будет приниматься на ближайшем заседании оперативного штаба, не только по хутору Михайловка, но и по хутору Леоновка, по докладу Алексея Ивановича Дыбова, главы округа. Поэтому команду уже вот в этой части Алексею Ивановичу дал. И он, начиная с завтрашнего дня, начнет оповещать с главами сельских поселений все население данных хуторов", - сказал губернатор.
В феврале 2025 года региональное правительство сообщало, что был закрыт въезд и отселены жители из 43 населенных пунктов семи приграничных районов в связи со сложной оперативной обстановкой.