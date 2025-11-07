Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/gladkov-2053577964.html
В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов
В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов - РИА Новости, 07.11.2025
В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале процесса расселения жителей двух приграничных хуторов – Михайловка и Леоновка в Валуйском... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T23:44:00+03:00
2025-11-07T23:44:00+03:00
белгородская область
белгород
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028597229_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_cda5d6ff70b88a8ceca380f5a92318f9.jpg
https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
белгородская область
белгород
шебекино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028597229_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5ed6fd743aed74f0977da700a97e8d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, шебекино, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгород, Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области расселят несколько приграничных хуторов

Гладков: началась подготовка к расселению двух приграничных хуторов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о начале процесса расселения жителей двух приграничных хуторов – Михайловка и Леоновка в Валуйском округе.
Во время вечернего эфира к губернатору обратилась женщина, которая напомнила о недавней трагедии в хуторе Михайловка, где погибла мирная жительница, с призывом расселить жителей. Гладков в ответ пояснил, что решения о расселении являются комплексными и зависят не только от него, требуя согласования на федеральном уровне. Он напомнил, что жертвы среди мирного населения, которых уже более 300 человек, фиксируются по всему приграничью, в том числе Белгороде, Шебекино, Красной Яруге, Валуйках, и эти населенные пункты, как отметил губернатор, не закрывают. В сложных ситуациях власти выплачивают компенсацию за аренду жилья тем, кто решает покинуть свои дома.
"Сейчас это решение будет приниматься на ближайшем заседании оперативного штаба, не только по хутору Михайловка, но и по хутору Леоновка, по докладу Алексея Ивановича Дыбова, главы округа. Поэтому команду уже вот в этой части Алексею Ивановичу дал. И он, начиная с завтрашнего дня, начнет оповещать с главами сельских поселений все население данных хуторов", - сказал губернатор.
В феврале 2025 года региональное правительство сообщало, что был закрыт въезд и отселены жители из 43 населенных пунктов семи приграничных районов в связи со сложной оперативной обстановкой.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
6 ноября, 14:52
 
Белгородская областьБелгородШебекиноВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала