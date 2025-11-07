Рейтинг@Mail.ru
"Уже завтра". В Германии выступили с провокационным заявлением о России
16:48 07.11.2025 (обновлено: 16:53 07.11.2025)
"Уже завтра". В Германии выступили с провокационным заявлением о России
Россия может "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters. РИА Новости, 07.11.2025
в мире, россия, германия, европа, мария захарова, марк рютте, нато
В мире, Россия, Германия, Европа, Мария Захарова, Марк Рютте, НАТО
Офицеры бундесвера
Офицеры бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера . Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия может "уже завтра" нанести удар по НАТО, заявил командующий Объединенным силами Германии генерал-лейтенант Александр Зольфранк в интервью Reuters.
"Если взглянуть на нынешние возможности и боевую мощь России, то она может начать ограниченную атаку на территорию НАТО уже завтра", — утверждает он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, призвал союзников к длительной конфронтации и назвал Россию "дестабилизирующей силой в Европе и мире".
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Рютте опубликовать полный список так называемых "глобальных правил", в нарушении которых тот безосновательно обвинил Россию.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
