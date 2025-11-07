Рейтинг@Mail.ru
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:34 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/germaniya-2053320184.html
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском - РИА Новости, 07.11.2025
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском
Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T01:34:00+03:00
2025-11-07T01:34:00+03:00
в мире
украина
киев
германия
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_645f48fab475097aac791d63054d32ea.jpg
https://ria.ru/20251106/zelenskiy-2053307798.html
https://ria.ru/20251106/yaponiya-2053226439.html
https://ria.ru/20251106/ukraina-2053105640.html
украина
киев
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047054690_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_965edc9db36155771ccebf2ed3781f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, politico, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Германия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, Politico, Еврокомиссия
"Теряет позиции": в Германии жестко высказались о Зеленском

Welt: Зеленский готов пожертвовать жизнями украинцев ради собственной власти

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский готов пойти на большие жертвы из-за риска потери власти на фоне участившихся провалов ВСУ на фронте, заявил в эфире телеканала Die Welt корреспондент Кристоф Ваннер.
"Зеленскому придется (Столкнуться. — Прим. Ред.) с опасением снижения поддержки, потому что иначе его действия не имеют смысла. Он просто теряет здесь (На Украине. — Прим. Ред.) позиции в попытке продержаться хотя бы еще немного", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Зеленский готовит новые санкции против работающих в России украинцев
6 ноября, 22:41
Ваннер не исключил, что Зеленский попытается начать новое контрнаступление, чтобы спасти свое положение, пожертвовав людьми ради спасения своего режима.
"Есть также слух, что Зеленский может попытаться начать огромное контрнаступление, привлекая большие резервы, что также нельзя исключать, потому что для него эта (Власть. — Прим. Ред.) имеет куда большое значение, чем жизни людей", — пояснил журналист.
В среду бывший президент Украины Петр Порошенко* в интервью Politico заявил, что укрепление власти Зеленского будет поводом для отказа от поддержки Киева со стороны западных партнеров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Просто не лезь". Японцы набросились на своего премьера из-за Зеленского
6 ноября, 16:46
В опубликованном во вторник отчете ЕК о перспективах членства Украины в ЕС говорилось, что попытки властей подавить независимость антикоррупционных ведомств НАБУ и САП ставят под сомнение готовность Киева бороться с коррупцией, которая остается серьезной проблемой в украинских правоохранительных органах.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Ужасное положение". В США высказались о свержении Зеленского
6 ноября, 05:45
 
В миреУкраинаКиевГерманияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныPoliticoЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала