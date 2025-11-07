На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украине критически необходимо обеспечить дополнительный импорт сжиженного природного газа (СПГ) на фоне предстоящей очень тяжелой зимы, заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук на конференции по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики, которая проходит в Афинах.