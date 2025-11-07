На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украине критически необходимо обеспечить дополнительный импорт сжиженного природного газа (СПГ) на фоне предстоящей очень тяжелой зимы, заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук на конференции по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики, которая проходит в Афинах.
"Для нас дополнительные импортируемые объемы газа, СПГ, могут быть критичными для сезона отопления... Нам нужны дополнительные объемы импортируемого газа, предварительно, 4,4 миллиарда кубических метров на время отопительного сезона, это означает, что нам нужен дополнительный импорт 30 миллионов кубических метров (СПГ - ред.) в день", - заявила Гринчук, отметив, что предстоящая зима для Украины будет очень тяжелая.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.