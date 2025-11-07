Рейтинг@Mail.ru
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа - РИА Новости, 07.11.2025
15:35 07.11.2025
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа
в мире
украина
сша
польша
верховная рада украины
украина
сша
польша
в мире, украина, сша, польша, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Польша, Верховная Рада Украины
На Украине забили тревогу из-за недостаточного импорта газа

Гринчук: Украине критически необходимо обеспечить дополнительный импорт СПГ

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украине критически необходимо обеспечить дополнительный импорт сжиженного природного газа (СПГ) на фоне предстоящей очень тяжелой зимы, заявила министр энергетики Украины Светлана Гринчук на конференции по трансатлантическому сотрудничеству в области энергетики, которая проходит в Афинах.
"Для нас дополнительные импортируемые объемы газа, СПГ, могут быть критичными для сезона отопления... Нам нужны дополнительные объемы импортируемого газа, предварительно, 4,4 миллиарда кубических метров на время отопительного сезона, это означает, что нам нужен дополнительный импорт 30 миллионов кубических метров (СПГ - ред.) в день", - заявила Гринчук, отметив, что предстоящая зима для Украины будет очень тяжелая.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Зима будет последней". В Британии выступили с предупреждением об Украине
29 октября, 17:57
29 октября, 17:57
Министр добавила, что обсуждала со своими коллегами увеличение возможностей импорта газа. По ее словам, представители Украины в ближайшее время подпишут соглашение на поставку СПГ США через Польшу на Украину.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что Польша ведет переговоры об импорте сжиженного природного газа из США для поставок Словакии и Украине.
Украинский эксперт по связи, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов 26 октября, предупреждая о трудной зиме с температурой в квартирах от плюс 5 до плюс 10 градусов и частыми отключениями света, посоветовал жителям Киева переждать зиму в сельских домах с печным отоплением.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
ВСУ подготовили лишь 30% техники к зиме, рассказал военный эксперт
6 ноября, 09:25
6 ноября, 09:25
 
В миреУкраинаСШАПольшаВерховная Рада Украины
 
 
