Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков
07:26 07.11.2025 (обновлено: 12:45 07.11.2025)
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков
Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков
фарерские острова, россия, москва, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Фарерские острова, Россия, Москва, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков

CC BY-SA 3.0 / Vincent van Zeijst / Фарерские острова
Фарерские острова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
CC BY-SA 3.0 / Vincent van Zeijst /
Фарерские острова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Москва предупредила Фарерские острова о последствиях введения ограничений для российских рыбаков, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства", — сказал он.
В мае Евросоюз включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в санкционный список из-за "подозрений в шпионаже". В июле к этим ограничениям присоединилась Норвегия. А в августе законопроект с таким же предложением внесли в парламент Фарерских островов.

Как отметил Шестаков, документ, запрещающий российским судам рыбачить в водах архипелага, пока не приняли, но если это произойдет, то действующее между Россией и Фарерскими островами соглашение придется пересмотреть.

Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. Согласно документу, Москва предоставляет Фарерам квоту на рыболовство в Баренцевом море, а взамен получает возможность делать то же самое в водах архипелага и перегружать улов в местных портах.

"И для них тоже будет не очень хорошо", — резюмировал глава Росрыболовства.
В 2023 году Фареры уже вводили ограничения в отношении российских рыбопромысловых судов. Тогда же Росрыболовство предложило правительству в качестве ответной меры запретить ввоз рыбной продукции с островов.
Фарерские островаРоссияМоскваИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
