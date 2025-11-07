Россия предупредила Фареры о последствиях ограничений для рыбаков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Москва предупредила Фарерские острова о последствиях введения ограничений для российских рыбаков, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства", — сказал он.

В мае Евросоюз включил российские рыболовецкие компании "Норебо" и "Мурман Сифуд" в санкционный список из-за "подозрений в шпионаже". В июле к этим ограничениям присоединилась Норвегия. А в августе законопроект с таким же предложением внесли в парламент Фарерских островов.

Как отметил Шестаков, документ, запрещающий российским судам рыбачить в водах архипелага, пока не приняли, но если это произойдет, то действующее между Россией и Фарерскими островами соглашение придется пересмотреть.

Соглашение между СССР и Фарерскими островами о взаимных отношениях в области рыболовства было подписано в 1977 году. Согласно документу, Москва предоставляет Фарерам квоту на рыболовство в Баренцевом море, а взамен получает возможность делать то же самое в водах архипелага и перегружать улов в местных портах.

"И для них тоже будет не очень хорошо", — резюмировал глава Росрыболовства.