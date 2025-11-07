Рейтинг@Mail.ru
Европа не ждет отказа Венгрии от российских энергоресурсов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2025
15:53 07.11.2025
Европа не ждет отказа Венгрии от российских энергоресурсов, пишут СМИ
в мире, венгрия, сша, россия, виктор орбан, петер сийярто, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Венгрия, США, Россия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Европе не ждут отказа Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов, несмотря на требования США, и считают, что американские просьбы никогда не подразумевали необходимость настоящего выполнения, сообщает газета Guardian со ссылкой на европейского дипломата.
Трамп, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично.
"Не было никакого ожидания, что Венгрия или Словакия когда-либо откажутся от энергетических связей с Россией... и, как результат, США не стали бы ничего делать", - сказал неназванный дипломат изданию.
Отмечается, что европейские чиновники скептически относятся к просьбам Белого дома об отказе от российских энергоресурсов. Дипломат заявил, что призывы США относительно закупок российской нефти никогда не собирались выполнять.
Глава МИД Венгрии в комментарии изданию назвал "миром иллюзий" обсуждение возможности разрыва энергетических связей Будапешта с Москвой.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. Он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В миреВенгрияСШАРоссияВиктор ОрбанПетер СийяртоГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
