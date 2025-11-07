МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Европе не ждут отказа Венгрии и Словакии от российских энергоресурсов, несмотря на требования США, и считают, что американские просьбы никогда не подразумевали необходимость настоящего выполнения, сообщает газета Guardian со ссылкой на европейского дипломата.
Трамп, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что рассчитывает на отказ Венгрии от закупок российской нефти, и выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на это. Орбан в ответ заявил, что Венгрия - это суверенная страна и сама принимает решения. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил РИА Новости, что требование президента США ко всей Европе отказаться от нефти и газа из России нереалистично.
"Не было никакого ожидания, что Венгрия или Словакия когда-либо откажутся от энергетических связей с Россией... и, как результат, США не стали бы ничего делать", - сказал неназванный дипломат изданию.
Отмечается, что европейские чиновники скептически относятся к просьбам Белого дома об отказе от российских энергоресурсов. Дипломат заявил, что призывы США относительно закупок российской нефти никогда не собирались выполнять.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. Он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.