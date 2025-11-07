Отмечается, что европейские чиновники скептически относятся к просьбам Белого дома об отказе от российских энергоресурсов. Дипломат заявил, что призывы США относительно закупок российской нефти никогда не собирались выполнять.

В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов. Он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.