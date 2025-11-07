Европа осознает военную мощь России, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Европа осознает военную мощь России и потому стремится усилить поддержку Украины, увеличивая поставки вооружений и расширяя санкции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

Он также указал на наличие разногласий внутри западного лагеря. По словам турецкого аналитика, в Европейском союзе всё чаще проявляются противоречия, связанные с украинским вопросом, что приводит к нарушению внутреннего единства.