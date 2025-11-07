Рейтинг@Mail.ru
Европа осознает военную мощь России, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 07.11.2025
07:04 07.11.2025
Европа осознает военную мощь России, считает турецкий аналитик
Европа осознает военную мощь России, считает турецкий аналитик
Европа осознает военную мощь России, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 7 ноя - РИА Новости. Европа осознает военную мощь России и потому стремится усилить поддержку Украины, увеличивая поставки вооружений и расширяя санкции, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.
По словам собеседника РИА Новости, взгляды на украинский конфликт в западном мире расходятся.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Европа боится признать победу Путина на Украине, заявил турецкий журналист
4 ноября, 06:36
"Европейский союз делает ставку на экономическое давление и военную помощь Киеву, считая, что ослабление Украины напрямую скажется на безопасности самой Европы", - сказал аналитик.
Кашлылар подчеркнул, что Брюссель намерен продолжать курс на ужесточение санкций против Москвы и увеличение объёмов вооружений для украинской армии. Он добавил, что перспективы вступления Украины в ЕС после окончания боевых действий также вписываются в стратегию Европы по "сдерживанию России".
Аналитик отметил, что Вашингтон, напротив, рассматривает войну иначе.
"США, особенно в контексте политики, сложившейся во времена президента Дональда Трампа, заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, чтобы возобновить диалог и торговлю с Москвой", - отметил собеседник агентства.
Он также указал на наличие разногласий внутри западного лагеря. По словам турецкого аналитика, в Европейском союзе всё чаще проявляются противоречия, связанные с украинским вопросом, что приводит к нарушению внутреннего единства.
Кашлылар считает, что отсутствие общих подходов между США и Европой затрудняет достижение мира и способствует продолжению конфликта.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Это все изменит". В Европе поднимают восстание против Украины
31 октября, 08:00
 
