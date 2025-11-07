https://ria.ru/20251107/evrokomissiya-2053353845.html
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии
Еврокомиссия планирует в пятницу сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам, сообщил представитель МИД Финляндии. РИА Новости, 07.11.2025
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия планирует в пятницу сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам, сообщил представитель МИД Финляндии.
В четверг представитель Еврокомиссии
Маркус Ламмерт сообщил, что ЕК обсуждает со странами ЕС
дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан РФ
. Газета Politico сообщала, что страны ЕС могут ограничить выдачу россиянам многократных виз.
"Еврокомиссия приняла решение, и, согласно полученной нами информации, планирует проинформировать о нем в пятницу", - сказал сотрудник пресс-службы финского МИД телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, в ведомстве не сообщили подробностей предстоящих изменений, однако пояснили, что будут определенные категории лиц, на которые новые правила визовой политики не будут распространяться.