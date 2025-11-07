Рейтинг@Mail.ru
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/evrokomissiya-2053353845.html
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии - РИА Новости, 07.11.2025
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии
Еврокомиссия планирует в пятницу сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам, сообщил представитель МИД Финляндии. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:57:00+03:00
2025-11-07T09:57:00+03:00
в мире
финляндия
россия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
https://ria.ru/20251106/peskov-2053182068.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_f149312b6f51bfca5fd4e596b00898a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Финляндия, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии

Финляндия: ЕК планирует в пятницу сообщить о решении по визам для россиян

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия планирует в пятницу сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам, сообщил представитель МИД Финляндии.
В четверг представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕК обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан РФ. Газета Politico сообщала, что страны ЕС могут ограничить выдачу россиянам многократных виз.
"Еврокомиссия приняла решение, и, согласно полученной нами информации, планирует проинформировать о нем в пятницу", - сказал сотрудник пресс-службы финского МИД телерадиовещателю Yle.
Как уточняет Yle, в ведомстве не сообщили подробностей предстоящих изменений, однако пояснили, что будут определенные категории лиц, на которые новые правила визовой политики не будут распространяться.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Песков прокомментировал возможное ужесточении выдачи россиянам виз
6 ноября, 13:30
 
В миреФинляндияРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала