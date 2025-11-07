ЕК в пятницу сообщит о решении по визам россиянам, заявили в МИД Финляндии

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия планирует в пятницу сообщить о своем решении по ограничениям на выдачу виз россиянам, сообщил представитель МИД Финляндии.

В четверг представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что ЕК обсуждает со странами ЕС дополнительные ограничения в отношении выдачи шенгенских виз для граждан РФ . Газета Politico сообщала, что страны ЕС могут ограничить выдачу россиянам многократных виз.

"Еврокомиссия приняла решение, и, согласно полученной нами информации, планирует проинформировать о нем в пятницу", - сказал сотрудник пресс-службы финского МИД телерадиовещателю Yle.