ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы
В Еврокомиссии признали, что будут выдавать многократные визы россиянам, исходя из политических соображений. РИА Новости, 07.11.2025
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии признали, что будут выдавать многократные визы россиянам, исходя из политических соображений.
Ранее в пятницу Еврокомиссия
заявила об ограничении выдачи гражданам РФ
многократных шенгенских виз в страны ЕС
.
"И в исключительных случаях при наличии обоснованных причин государства-члены могут по-прежнему выдавать многократные визы лицам, надежность и честность которых не вызывает сомнений. К ним относятся диссиденты, независимые журналисты, правозащитники и представители организаций гражданского общества", - заявил в пятницу представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.
Новый запрет вступит в силу в субботу. Россияне смогут продолжить получать однократные визы, однако все заявления на получение шенгена теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля. Мультивизы в шенген также будут выдаваться родственникам резидентов стран ЕС, водителям большегрузов и морякам.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов.