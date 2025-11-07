Рейтинг@Mail.ru
ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/evrokomissija-2053478441.html
ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы
ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы - РИА Новости, 07.11.2025
ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы
В Еврокомиссии признали, что будут выдавать многократные визы россиянам, исходя из политических соображений. РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:21:00+03:00
2025-11-07T16:21:00+03:00
в мире
россия
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7f85e82e3f3a13ad212fbac720f80818.jpg
https://ria.ru/20251107/es-2053450272.html
https://ria.ru/20251107/es-2053454057.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812982583_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3b0b73d01056dfbb92d21f8b6ed04c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК рассказала, кому будет выдавать многократные визы

ЕК будет выдавать многократные визы, исходя из политических соображений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя - РИА Новости. В Еврокомиссии признали, что будут выдавать многократные визы россиянам, исходя из политических соображений.
Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Вчера, 14:25
"И в исключительных случаях при наличии обоснованных причин государства-члены могут по-прежнему выдавать многократные визы лицам, надежность и честность которых не вызывает сомнений. К ним относятся диссиденты, независимые журналисты, правозащитники и представители организаций гражданского общества", - заявил в пятницу представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге.
Новый запрет вступит в силу в субботу. Россияне смогут продолжить получать однократные визы, однако все заявления на получение шенгена теперь будут проходить усиленные процедуры проверки и высокий уровень контроля. Мультивизы в шенген также будут выдаваться родственникам резидентов стран ЕС, водителям большегрузов и морякам.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
Как сообщили в Еврокомиссии, если в 2019 году ЕС посетили порядка 4 миллионов россиян, то в 2024 году их число сократилось до чуть более 550 тысячи.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз
Вчера, 14:46
 
В миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала