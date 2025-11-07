Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях

ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Швейцария в индивидуальных случаях "при наличии обоснованной необходимости" сможет выдать многократную визу гражданам РФ, также новые ограничения не коснутся уже выданных виз, сообщили РИА Новости в Секретариате по миграции Швейцарии (SEM).

Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС . В SEM сообщили РИА Новости, что Швейцария последует ограничениям ЕС.

"В должным образом обоснованных индивидуальных случаях и в связи с особыми обстоятельствами заявителя, который подтверждает необходимость или намерение совершать частые или регулярные поездки и подтверждает свою добросовестность и надежность, многократная виза может быть выдана", - сообщили в Секретариате.

Там отметили, что исключения также составляют представители указанных в акте ЕС профессий: работники транспортного сектора, то есть моряки, водители грузовиков и автобусов, а также проводники поездов, подающие заявление на визу в связи с профессиональной деятельностью.

"При соблюдении требований к въезду многократные визы могут быть выданы также членам семей граждан ЕС, ЕАСТ и Швейцарии", - добавили в SEM.