https://ria.ru/20251107/es-2053540598.html
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях - РИА Новости, 07.11.2025
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
Швейцария в индивидуальных случаях "при наличии обоснованной необходимости" сможет выдать многократную визу гражданам РФ, также новые ограничения не коснутся... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:32:00+03:00
2025-11-07T19:32:00+03:00
2025-11-07T19:32:00+03:00
в мире
швейцария
россия
евросоюз
еврокомиссия
еаст
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
https://ria.ru/20251107/kosachev-2053520489.html
швейцария
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, евросоюз, еврокомиссия, еаст, санкции в отношении россии
В мире, Швейцария, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, ЕАСТ, Санкции в отношении России
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
SEM: Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Швейцария в индивидуальных случаях "при наличии обоснованной необходимости" сможет выдать многократную визу гражданам РФ, также новые ограничения не коснутся уже выданных виз, сообщили РИА Новости в Секретариате по миграции Швейцарии (SEM).
Ранее в пятницу Еврокомиссия
заявила об ограничении выдачи гражданам РФ
многократных шенгенских виз в страны ЕС
. В SEM сообщили РИА Новости, что Швейцария
последует ограничениям ЕС.
"В должным образом обоснованных индивидуальных случаях и в связи с особыми обстоятельствами заявителя, который подтверждает необходимость или намерение совершать частые или регулярные поездки и подтверждает свою добросовестность и надежность, многократная виза может быть выдана", - сообщили в Секретариате.
Там отметили, что исключения также составляют представители указанных в акте ЕС профессий: работники транспортного сектора, то есть моряки, водители грузовиков и автобусов, а также проводники поездов, подающие заявление на визу в связи с профессиональной деятельностью.
"При соблюдении требований к въезду многократные визы могут быть выданы также членам семей граждан ЕС, ЕАСТ
и Швейцарии", - добавили в SEM.
Уже выданных виз ограничения не коснутся, отметили в секретариате.