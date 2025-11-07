Рейтинг@Mail.ru
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/es-2053540598.html
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях - РИА Новости, 07.11.2025
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях
Швейцария в индивидуальных случаях "при наличии обоснованной необходимости" сможет выдать многократную визу гражданам РФ, также новые ограничения не коснутся... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T19:32:00+03:00
2025-11-07T19:32:00+03:00
в мире
швейцария
россия
евросоюз
еврокомиссия
еаст
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_5f964c7a154a44a0797dca25e757e750.jpg
https://ria.ru/20251107/kosachev-2053520489.html
швейцария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100843/66/1008436629_127:0:1874:1310_1920x0_80_0_0_18ccc74062e6569c2e50e4e754f1e07a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, россия, евросоюз, еврокомиссия, еаст, санкции в отношении россии
В мире, Швейцария, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, ЕАСТ, Санкции в отношении России
Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях

SEM: Швейцария сможет выдавать мультишенген россиянам в исключительных случаях

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии в Оберхофене
Флаг Швейцарии в Оберхофене - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии в Оберхофене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 7 ноя - РИА Новости. Швейцария в индивидуальных случаях "при наличии обоснованной необходимости" сможет выдать многократную визу гражданам РФ, также новые ограничения не коснутся уже выданных виз, сообщили РИА Новости в Секретариате по миграции Швейцарии (SEM).
Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС. В SEM сообщили РИА Новости, что Швейцария последует ограничениям ЕС.
"В должным образом обоснованных индивидуальных случаях и в связи с особыми обстоятельствами заявителя, который подтверждает необходимость или намерение совершать частые или регулярные поездки и подтверждает свою добросовестность и надежность, многократная виза может быть выдана", - сообщили в Секретариате.
Там отметили, что исключения также составляют представители указанных в акте ЕС профессий: работники транспортного сектора, то есть моряки, водители грузовиков и автобусов, а также проводники поездов, подающие заявление на визу в связи с профессиональной деятельностью.
"При соблюдении требований к въезду многократные визы могут быть выданы также членам семей граждан ЕС, ЕАСТ и Швейцарии", - добавили в SEM.
Уже выданных виз ограничения не коснутся, отметили в секретариате.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
ЕС исчерпал меры давления на Россию и просто гадит, считает Косачев
Вчера, 17:59
 
В миреШвейцарияРоссияЕвросоюзЕврокомиссияЕАСТСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала