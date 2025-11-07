ЖЕНЕВА, 7 ноя – РИА Новости. Швейцария будет следовать новым визовым ограничениям ЕС в отношении россиян, решения ЕК - юридически обязывающие для Берна, сообщили РИА Новости в Секретариате по миграции Швейцарии (SEM).

Там добавили, что "акт Европейской комиссии имеет обязательную юридическую силу для Швейцарии", он начнет действовать с момента его вступления в силу, то есть с субботы.