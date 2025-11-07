В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине

"Это то, что мы... тщательно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности тоже меняются", - цитирует агентство Клэнси.

Миссия по оказанию военной помощи в поддержку Украины была одобрена Советом ЕС в октябре 2022 года и направлена на усиление обороноспособности Украины. В настоящее время в ее работе участвуют 24 страны Евросоюза. В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026.