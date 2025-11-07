Рейтинг@Mail.ru
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/es-2053496084.html
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине - РИА Новости, 07.11.2025
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине
Размер любого возможного присутствия Евросоюза на Украине, в частности, численность военных инструкторов, будет зависеть от потребностей Киева, данный вопрос... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T17:01:00+03:00
2025-11-07T17:01:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_0:120:3214:1928_1920x0_80_0_0_1f4d7f56c76d605aa29377ae1a544020.jpg
https://ria.ru/20251107/polsha-2053322589.html
https://ria.ru/20251105/ukraina-2052838588.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750035003_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_fde4c4fc9ed4c9eb74638fe364689086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Евросоюз, НАТО
В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине

Клэнси: возможное присутствие ЕС на Украине будет зависеть от потребностей Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Размер любого возможного присутствия Евросоюза на Украине, в частности, численность военных инструкторов, будет зависеть от потребностей Киева, данный вопрос анализируется, заявил агентству Рейтер глава военного комитета ЕС Шон Клэнси.
В своем интервью агентству Клэнси также рассуждал о возможном размещении "части миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM UA)" на украинской территории "после завершения" конфликта.
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Польша призвала ЕС обеспечивать Украину военными ресурсами еще три года
Вчера, 02:10
"Размер любого присутствия ЕС внутри Украины будет зависеть от того, что хочет Киев и какой тип обучения требуется", - передает агентство со ссылкой на Клэнси.
Глава военного комитета ЕС подчеркнул, что этот вопрос анализируется совместно с представителями Украины.
"Это то, что мы... тщательно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности тоже меняются", - цитирует агентство Клэнси.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом Euractiv со ссылкой на Клэнси подчеркивает, что ЕС не будет предпринимать какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных инструкторов на Украину не сложатся необходимые условия. Одно из них - прекращение огня.
Миссия по оказанию военной помощи в поддержку Украины была одобрена Советом ЕС в октябре 2022 года и направлена на усиление обороноспособности Украины. В настоящее время в ее работе участвуют 24 страны Евросоюза. В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Украине теперь нужно продержаться всего один год
5 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевРоссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала