В ЕС рассказали, от чего будет зависеть военное присутствие на Украине

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Размер любого возможного присутствия Евросоюза на Украине, в частности, численность военных инструкторов, будет зависеть от потребностей Киева, данный вопрос анализируется, заявил агентству Рейтер глава военного комитета ЕС Шон Клэнси.
В своем интервью агентству Клэнси также рассуждал о возможном размещении "части миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM UA)" на украинской территории "после завершения" конфликта.
Глава военного комитета ЕС подчеркнул, что этот вопрос анализируется совместно с представителями Украины.
"Это то, что мы... тщательно изучаем совместно с нашими коллегами на Украине. И их потребности тоже меняются", - цитирует агентство Клэнси.
В конце октября издание Euractiv со ссылкой на главу военного комитета ЕС Шона Клэнси сообщало, что дискуссии о возможной отправке военных инструкторов на Украину возобновились в ЕС на фоне предпринимаемых США попыток мирного урегулирования конфликта. При этом Euractiv со ссылкой на Клэнси подчеркивает, что ЕС не будет предпринимать какие-либо шаги до тех пор, пока для отправки военных инструкторов на Украину не сложатся необходимые условия. Одно из них - прекращение огня.
Миссия по оказанию военной помощи в поддержку Украины была одобрена Советом ЕС в октябре 2022 года и направлена на усиление обороноспособности Украины. В настоящее время в ее работе участвуют 24 страны Евросоюза. В 2024 году Совет ЕС продлил мандат своей тренировочной миссии для подготовки украинских военных на два года до 15 ноября 2026.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
