Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу

ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Разработанный руководством Лувра генеральный план по повышению безопасности музея после его ограбления вступает в силу в пятницу, заявила директор Лувра Лоранс де Кар.

Счетная палата Франции накануне выпустила отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси заявил на пресс-конференции, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

"С 2022 года я желала, чтобы мы работали над генеральным планом по повышению безопасности... и этот план вступает в силу сегодня", - сказала в пятницу директор Лувра в эфире радиостанции Franceinfo.

Этот план, по словам де Кар, включает целый ряд работ, в частности в вопросе видеонаблюдения, которое директор назвала "слабым местом" музея. Характер работ, предусмотренных планом она не уточнила. Тем не менее, де Кар заявила, что за 2023-2025 годы по ее решению было установлено 134 дополнительных цифровых камеры наблюдения.

Помимо этого, директор отреагировала на отчет Счетной палаты, заявив, что инстанция была "не права, будучи столь строгой (к Лувру - ред.)".

Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 пообещала, что до конца года будут приняты меры для пресечения повторения случившегося.