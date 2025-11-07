Рейтинг@Mail.ru
Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/es-2053471320.html
Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу
Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу - РИА Новости, 07.11.2025
Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу
Разработанный руководством Лувра генеральный план по повышению безопасности музея после его ограбления вступает в силу в пятницу, заявила директор Лувра Лоранс... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T15:59:00+03:00
2025-11-07T15:59:00+03:00
в мире
франция
париж
пьер московиси
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c27e5291535d2bef372de90a261f32f6.jpg
https://ria.ru/20251020/frantsiya-2049452259.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40892/94/408929421_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_81bbd993bdd6ac934dcf5efdaf0ebcf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, пьер московиси, лувр
В мире, Франция, Париж, Пьер Московиси, Лувр
Генплан по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу

Де Кар: план по повышению безопасности Лувра вступает в силу в пятницу

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЛувр
Лувр - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Лувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Разработанный руководством Лувра генеральный план по повышению безопасности музея после его ограбления вступает в силу в пятницу, заявила директор Лувра Лоранс де Кар.
Счетная палата Франции накануне выпустила отчет, в котором говорилось о том, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси заявил на пресс-конференции, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра после недавнего ограбления, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
"С 2022 года я желала, чтобы мы работали над генеральным планом по повышению безопасности... и этот план вступает в силу сегодня", - сказала в пятницу директор Лувра в эфире радиостанции Franceinfo.
Этот план, по словам де Кар, включает целый ряд работ, в частности в вопросе видеонаблюдения, которое директор назвала "слабым местом" музея. Характер работ, предусмотренных планом она не уточнила. Тем не менее, де Кар заявила, что за 2023-2025 годы по ее решению было установлено 134 дополнительных цифровых камеры наблюдения.
Помимо этого, директор отреагировала на отчет Счетной палаты, заявив, что инстанция была "не права, будучи столь строгой (к Лувру - ред.)".
Грабители 19 октября пробрались в парижский Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Комментируя произошедшее, директор Лувра Лоранс Де Кар 22 октября заявила, что инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати в интервью телеканалу TF1 пообещала, что до конца года будут приняты меры для пресечения повторения случившегося.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, на данный момент задержаны семь подозреваемых в ограблении Лувра. Четверым из них были предъявлены обвинения, трое были отпущены на свободу.
Подъемник, которым воспользовались грабители, у здания Лувра в Париже, Франция. 19 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Французские власти допустили грубейшие ошибки в охране Лувра, считает юрист
20 октября, 18:21
 
В миреФранцияПарижПьер МосковисиЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала