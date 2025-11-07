https://ria.ru/20251107/es-2053461593.html
Евросоюз в кратчайшие сроки снимет санкции с лидера Сирии
Евросоюз в кратчайшие сроки снимет санкции с лидера Сирии - РИА Новости, 07.11.2025
Евросоюз в кратчайшие сроки снимет санкции с лидера Сирии
Евросоюз в кратчайшие сроки снимет санкции с президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа после аналогичного решения Совета безопасности ООН, заявил на РИА Новости, 07.11.2025
Евросоюз в кратчайшие сроки снимет санкции с лидера Сирии
ЕС в кратчайшие сроки снимет санкции с аш-Шараа после решения СБ ООН