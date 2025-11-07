Страны ЕС смогут выдавать россиянам мультишенген в исключительных случаях

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны ЕС смогут на свое усмотрение выдавать в индивидуальных случаях гражданам РФ многократные шенгенские визы сроком до пяти лет, следует из документа, опубликованного Еврокомиссией.

"Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя… выдавать многократные визы сроком действия до пяти лет", - указывается в документе.