Страны ЕС смогут выдавать россиянам мультишенген в исключительных случаях - РИА Новости, 07.11.2025
14:52 07.11.2025
Страны ЕС смогут выдавать россиянам мультишенген в исключительных случаях
Страны ЕС смогут выдавать россиянам мультишенген в исключительных случаях
россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
Страны ЕС смогут выдавать россиянам мультишенген в исключительных случаях

Страны ЕС смогут выдавать россиянам многократные визы в исключительных случаях

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны ЕС смогут на свое усмотрение выдавать в индивидуальных случаях гражданам РФ многократные шенгенские визы сроком до пяти лет, следует из документа, опубликованного Еврокомиссией.
"Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя… выдавать многократные визы сроком действия до пяти лет", - указывается в документе.
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
МИД ФРГ прокомментировал новые ограничения ЕС против российских туристов
Россия Евросоюз Еврокомиссия В мире
 
 
