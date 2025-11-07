Рейтинг@Mail.ru
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз
14:46 07.11.2025
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз
Германия выполнит требование ЕК об ограничении выдачи шенгенских виз

Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Германия не принимает самостоятельно таких решений, но выполнит требование Европейской комиссии об ограничении выдачи гражданам России многократных шенгенских виз, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Мартин Гизе.
"В целом Германия всегда придерживается того, что совместно решено на уровне Евросоюза. Так было бы и в данном случае, но, как уже было сказано, это относится к компетенции Европейского союза. Речь идет о шенгенских визах — они регулируются Шенгенским кодексом о границах, и он находится в ведении Европейского союза", - сообщил он журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
В пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
