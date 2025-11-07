Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

МОСКВА, 7 ноя-РИА Новости. Еврокомиссия, вероятно, решила, что европейским странам нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.