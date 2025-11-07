Рейтинг@Mail.ru
07.11.2025
14:25 07.11.2025
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2025
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Еврокомиссия, вероятно, решила, что европейским странам нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты, заявила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 07.11.2025
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

Захарова: ЕС нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя-РИА Новости. Еврокомиссия, вероятно, решила, что европейским странам нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Брюсселя об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз в страны ЕС.
"Еврокомиссия, видимо, рассудила так: зачем Западной Европе кредитоспособные туристы, когда есть живущие на пособия нелегальные мигранты и украинские уклонисты?"- сказала она.
Ранее в пятницу Еврокомиссия заявила об ограничении выдачи гражданам РФ многократных шенгенских виз в страны ЕС.
В миреРоссияБрюссельЗападная ЕвропаМария ЗахароваЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
