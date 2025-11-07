https://ria.ru/20251107/es-2053450272.html
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 07.11.2025
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Еврокомиссия, вероятно, решила, что европейским странам нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты, заявила РИА Новости официальный представитель РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T14:25:00+03:00
2025-11-07T14:25:00+03:00
2025-11-07T14:25:00+03:00
в мире
россия
брюссель
западная европа
мария захарова
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
https://ria.ru/20251107/shengen-2053305571.html
россия
брюссель
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, западная европа, мария захарова, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Брюссель, Западная Европа, Мария Захарова, Еврокомиссия, Евросоюз
Захарова прокомментировала ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Захарова: ЕС нужны не платежеспособные туристы, а нелегальные мигранты