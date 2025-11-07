Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поставки подмосковной агропромышленной продукции в Китай по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении уже превысили показатели за весь 2024 год, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Объем поставок агропромышленной продукции Московской области в Китайскую Народную Республику по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении превысил показатель за весь 2024 год. Рост экспортной выручки свидетельствует об успешной реализации потенциала подмосковных предприятий агропромышленного комплекса на одном из самых перспективных рынков мира", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в 2025 году экспорт гречихи и проса увеличился в 5,7 раза, ячменя – в 2,8 раза, овса – вдвое. Поставки свинины в КНР выросли в 1,8 раза, а мяса птицы – в 1,2 раза. Отгрузки подсолнечного масла увеличились в 3,2 раза, а рапсового – в 2,7 раза. В свою очередь экспорт кондитерских изделий вырос в 1,5 раза, а поставки тонизирующих культур (включая продукты для производства чая и кофе) – в 3,3 раза.