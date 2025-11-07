https://ria.ru/20251107/eksport-2053395018.html
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года - РИА Новости, 07.11.2025
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года
Поставки подмосковной агропромышленной продукции в Китай по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении уже превысили показатели за весь 2024 год, РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T11:52:00+03:00
2025-11-07T11:52:00+03:00
2025-11-07T11:52:00+03:00
новости подмосковья
китай
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
https://ria.ru/20250908/selyatino-2040403634.html
китай
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Китай, Московская область (Подмосковье)
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года
Экспорт агротоваров Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели 2024-го
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поставки подмосковной агропромышленной продукции в Китай по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении уже превысили показатели за весь 2024 год, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Объем поставок агропромышленной продукции Московской области в Китайскую Народную Республику по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении превысил показатель за весь 2024 год. Рост экспортной выручки свидетельствует об успешной реализации потенциала подмосковных предприятий агропромышленного комплекса на одном из самых перспективных рынков мира", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в 2025 году экспорт гречихи и проса увеличился в 5,7 раза, ячменя – в 2,8 раза, овса – вдвое. Поставки свинины в КНР выросли в 1,8 раза, а мяса птицы – в 1,2 раза. Отгрузки подсолнечного масла увеличились в 3,2 раза, а рапсового – в 2,7 раза. В свою очередь экспорт кондитерских изделий вырос в 1,5 раза, а поставки тонизирующих культур (включая продукты для производства чая и кофе) – в 3,3 раза.
"Рост экспорта стал возможным благодаря тесному взаимодействию региональных властей с агропромышленными предприятиями, а также активной работе по открытию китайского рынка для новых видов продукции и подтверждению ее соответствия международным фитосанитарным требованиям", - добавили в пресс-службе.