Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года
Новости Подмосковья
 
11:52 07.11.2025
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года
Поставки подмосковной агропромышленной продукции в Китай по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении уже превысили показатели за весь 2024 год, РИА Новости, 07.11.2025
китай, московская область (подмосковье)
Поставки Подмосковья в Китай в 2025 году превысили показатели прошлого года

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Поставки подмосковной агропромышленной продукции в Китай по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении уже превысили показатели за весь 2024 год, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Объем поставок агропромышленной продукции Московской области в Китайскую Народную Республику по состоянию на конец октября 2025 года в денежном выражении превысил показатель за весь 2024 год. Рост экспортной выручки свидетельствует об успешной реализации потенциала подмосковных предприятий агропромышленного комплекса на одном из самых перспективных рынков мира", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в 2025 году экспорт гречихи и проса увеличился в 5,7 раза, ячменя – в 2,8 раза, овса – вдвое. Поставки свинины в КНР выросли в 1,8 раза, а мяса птицы – в 1,2 раза. Отгрузки подсолнечного масла увеличились в 3,2 раза, а рапсового – в 2,7 раза. В свою очередь экспорт кондитерских изделий вырос в 1,5 раза, а поставки тонизирующих культур (включая продукты для производства чая и кофе) – в 3,3 раза.
"Рост экспорта стал возможным благодаря тесному взаимодействию региональных властей с агропромышленными предприятиями, а также активной работе по открытию китайского рынка для новых видов продукции и подтверждению ее соответствия международным фитосанитарным требованиям", - добавили в пресс-службе.
