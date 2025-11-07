В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Олега Ануфриева, обвиняемого в убийстве двух человек 31-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В инстанции уточнили, что фигуранту вменяют убийство двух человек в августе 1994 года.