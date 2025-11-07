Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности
09:32 07.11.2025 (обновлено: 10:23 07.11.2025)
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Олега Ануфриева, обвиняемого в убийстве двух человек 31-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Олега Ануфриева, обвиняемого в убийстве двух человек 31-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Олегу Ануфриеву. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 16 декабря", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что фигуранту вменяют убийство двух человек в августе 1994 года.
По заявлениям местных СМИ, Ануфриев – "авторитетный бизнесмен" и "долларовый миллионер" из Нижнего Тагила. В региональном управлении СК РФ пока не комментируют это дело.
