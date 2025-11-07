https://ria.ru/20251107/ekaterinburg-2053349460.html
В Екатеринбурге арестовали обвиняемого в убийстве 31-летней давности
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Олега Ануфриева, обвиняемого в убийстве двух человек 31-летней давности, сообщила объединенная пресс-служба судов РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T09:32:00+03:00
происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
