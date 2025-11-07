Рейтинг@Mail.ru
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии - РИА Новости, 07.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 07.11.2025
https://ria.ru/20251107/ek-2053494604.html
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии - РИА Новости, 07.11.2025
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии
Европейская комиссия обдумывает возможность юридических шагов против Словакии из-за закрепления в конституции суверенитета республики в ценностных и... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T16:59:00+03:00
2025-11-07T16:59:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6cf97c507a276f87cb2d9336e306b1e8.jpg
https://ria.ru/20251105/neft-2052973154.html
https://ria.ru/20251104/filippo-2052756277.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030168199_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_3a5fa0ef42e654163553a2a2ba2a76f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, роберт фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо
Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии

Фицо: ЕК обдумывает юридические шаги против Словакии из-за изменений конституции

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 7 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия обдумывает возможность юридических шагов против Словакии из-за закрепления в конституции суверенитета республики в ценностных и культурно-этических вопросах, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Сегодня утром я получил информацию о том, что Европейская комиссия обдумывает процедуру рассмотрения нарушений против Словакии из-за изменения конституции. Но не из-за той части, где говорится о мужчине и женщине, речь идет о статье конституции, в которой говорится о том, что в ценностных и этических вопросах отечественное законодательство должно иметь приоритет перед законодательством Европейского союза", - сказал Фицо на брифинге в словацком городе Попрад, который транслировал официальный YouTube-канал словацкого правительства в пятницу.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Президент Словакии оценил перспективы отказа от энергоресурсов из России
5 ноября, 14:36
Премьер Словакии отметил, что это серьезный вопрос, но при этом он с нетерпением ждет обсуждения данной ситуации с Европейской комиссией.
"Я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь маленькая международная организация рассказывала нам, сколько должно быть полов, кто может жениться, кто не может жениться. Это чисто внутригосударственные дела. Это очень сильная тема национальной идентичности", - сказал словацкий премьер.
Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.
В конституции также теперь прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.
В связи с расширением конституционного регулирования определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепили в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.
Кроме этого, в главном документе страны прописали право родителей принимать решение об участии детей в мероприятиях и обучении, которые выходят за рамки государственной программы. Информирование детей о вопросах полового воспитания и интимной жизни теперь будет осуществляться только с согласия их законных представителей.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Филиппо высказался о планах ЕК судиться с Польшей, Венгрией и Словакией
4 ноября, 12:42
 
В миреСловакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала