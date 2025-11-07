Фицо рассказал о реакции ЕК на изменения в конституции Словакии

БРАТИСЛАВА, 7 ноя - РИА Новости. Европейская комиссия обдумывает возможность юридических шагов против Словакии из-за закрепления в конституции суверенитета республики в ценностных и культурно-этических вопросах, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Сегодня утром я получил информацию о том, что Европейская комиссия обдумывает процедуру рассмотрения нарушений против Словакии из-за изменения конституции. Но не из-за той части, где говорится о мужчине и женщине, речь идет о статье конституции, в которой говорится о том, что в ценностных и этических вопросах отечественное законодательство должно иметь приоритет перед законодательством Европейского союза", - сказал Фицо на брифинге в словацком городе Попрад, который транслировал официальный YouTube-канал словацкого правительства в пятницу.

Премьер Словакии отметил, что это серьезный вопрос, но при этом он с нетерпением ждет обсуждения данной ситуации с Европейской комиссией.

"Я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь маленькая международная организация рассказывала нам, сколько должно быть полов, кто может жениться, кто не может жениться. Это чисто внутригосударственные дела. Это очень сильная тема национальной идентичности", - сказал словацкий премьер.

Парламент Словакии 26 сентября в третьем, финальном чтении одобрил поправки, которые предусматривают закрепление в конституции двух полов - мужского и женского. Их поддержали 90 из 150 депутатов словацкого заксобрания. Президент Словакии подписал документ 30 сентября.

В конституции также теперь прописано, что усыновлять детей можно только состоящим в браке традиционным парам, при этом еще в 2014 году было закреплено, что браком считается союз между мужчиной и женщиной.

В связи с расширением конституционного регулирования определено равенство мужчин и женщин при вознаграждении за выполненную работу. Поправки также закрепили в конституции суверенитет Словакии в культурно-этических вопросах, которые касаются защиты частной и семейной жизни, брака и семьи.