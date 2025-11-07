Страны ЕС смогут сокращать срок действия многократных шенгенских виз

БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны ЕС могут сокращать действие уже выданных гражданам РФ многократных шенгенских виз, следует из документа, опубликованного Еврокомиссией.

"Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия виз, уже выданных лицам, подпадающим под действие настоящего решения", - указывается в документе.