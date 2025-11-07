Рейтинг@Mail.ru
14:56 07.11.2025 (обновлено: 15:34 07.11.2025)
Страны ЕС смогут сокращать срок действия многократных шенгенских виз
Страны ЕС смогут сокращать срок действия многократных шенгенских виз

Страны ЕС смогут сокращать срок выданных ранее многократных шенгенских виз

Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 ноя – РИА Новости. Страны ЕС могут сокращать действие уже выданных гражданам РФ многократных шенгенских виз, следует из документа, опубликованного Еврокомиссией.
"Это решение не ограничивает возможность государств-членов в должным образом обоснованных индивидуальных случаях и с учетом особенностей профиля и обстоятельств заявителя сокращать срок действия виз, уже выданных лицам, подпадающим под действие настоящего решения", - указывается в документе.
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
Вчера, 08:00
 
